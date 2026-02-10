Santa Marta encara la recta final para conectarse al agua de Salamanca: la obra ya está al 90%

En Santa Marta de Tormes se empieza a ver el final de una obra muy esperada. La conexión de la red de abastecimiento con Salamanca ya está ejecutada al 90% y el Ayuntamiento confía en que sea, por fin, la solución que durante años han pedido muchos vecinos: que el agua del grifo llegue con mejor calidad.

Los trabajos han alcanzado ya la zona del depósito de Las Pellejonas. La intervención consiste en hacer que la impulsión de agua potable llegue desde la ETAP de La Aldehuela, en Salamanca, hasta el depósito regulador de Santa Marta.

Para lograrlo, se está instalando una nueva conducción desde la margen derecha del río Tormes hasta la calle Río Ubierna. El trazado ronda los 3.252 metros. Además, se están realizando ajustes en la estación de bombeo, una pieza clave para que todo el sistema funcione con garantías.

El objetivo es claro: acabar de manera estable con los problemas de calidad del agua y reducir los episodios de turbidez que aparecen cuando el río baja con fuerza, bien por lluvias intensas o por situaciones como la apertura del embalse de Santa Teresa.

La actuación supone una inversión de 1,1 millones de euros. Según la información municipal, tras estudiar diferentes opciones, la conexión con la red de Salamanca se ha considerado la alternativa más viable para poner una solución definitiva a un problema que se arrastra desde hace décadas.