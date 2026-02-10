El PP de Salamanca firma ‘La Carta más justa’ y exige una financiación “acorde al territorio” para Castilla y León

El PP de Salamanca ha reunido este martes, 10 de febrero de 2026, a alcaldes y concejales de las comarcas norte y sur de la provincia para defender una financiación autonómica “justa e igualitaria” para Castilla y León.

El encuentro, presidido por el líder provincial, Carlos García Carbayo, ha concluido con la firma de ‘La Carta más justa’, el documento promovido por Alfonso Fernández Mañueco.

El texto reclama un modelo que se ajuste a la realidad territorial, garantice la igualdad de derechos y de servicios públicos viva uno donde viva, y se construya desde el consenso.

García Carbayo ha defendido el documento como “realista y coherente” y ha denunciado el “grave agravio” que, a su juicio, sufre la Comunidad en el reparto de fondos. “No pedimos privilegios, pedimos justicia”, ha afirmado.

En su intervención ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de “mercadear” con los independentistas “para mantenerse en el poder”.

El dirigente popular ha puesto en valor la gestión del Ejecutivo autonómico y ha sostenido que Castilla y León necesita “los recursos que le corresponden” para mantener el nivel de servicios públicos e inversiones.

En el repaso de actuaciones, el PP ha destacado en sanidad el nuevo centro de salud de Prosperidad en Salamanca (8,68 millones de euros), la ampliación del de Santa Marta (800.000 euros) y el proyecto del de San José-Zurguén.

En educación, ha enumerado el nuevo instituto de Carbajosa (4,5 millones), el nuevo colegio de Aldeatejada (5,7 millones), la modernización del de Castellanos de Moriscos (1,5 millones) y el nuevo instituto de Guijuelo (16 millones).

También ha citado inversiones en vivienda en Santa Marta, Castellanos de Moriscos y Doñinos, y la colaboración con el Ayuntamiento de Salamanca en promociones en Capuchinos y Pizarrales.

En empleo y desarrollo económico, los populares han puesto sobre la mesa 121 millones en protocolos interinstitucionales, 50 millones invertidos en empleo en los últimos cuatro años y 26 millones para fondos de cohesión y cooperación.