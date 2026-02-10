Ciudad Rodrigo ya tiene a los ganadores de sus premios del Carnaval del Toro: Manuel Diosleguarde, promesa taurina

El alcalde de Ciudad Rodrigo, Marcos Iglesias, acompañado del teniente de alcalde, Ramón Sastre, y de los concejales José Manuel Jerez, Paola Martín Muñoz y Rodrigo Toribio, han presentado oficialmente los trofeos de los premios del Carnaval del Toro 2026.

La ceremonia de entrega tendrá lugar el próximo 21 de febrero en el Teatro Nuevo Fernando Arrabal, en un acto que servirá para reconocer la labor de defensa de la tauromaquia y la trayectoria profesional.

En esta edición, el premio principal Carnaval del Toro 2026 ha sido otorgado a la Fundación Toro de Lidia por su trabajo en la protección del toro bravo, pieza angular de las fiestas grandes mirobrigenses.

Por su parte, el Bolsín Taurino Mirobrigense recibirá el premio Salamanca Taurina coincidiendo con el 70 aniversario de su fundación, una distinción que pone en valor siete décadas de apoyo incondicional a los aspirantes a figuras del toreo.

Asimismo, el matador Manuel Diosleguarde ha sido reconocido con el premio Promesa Taurina tanto por su estrecha vinculación con la localidad como por su reaparición tras la grave cornada sufrida en Cuéllar en 2022.

El certamen se completará tras la celebración de los festejos, cuando el Miércoles de Ceniza el jurado se reúna para fallar los trofeos a la Mejor Faena y al Toro más Bravo de este carnaval, cerrando así el palmarés de este año.