Cheques bebé de hasta 1.500 euros en Salamanca: requisitos y plazos de las nuevas ayudas por nacimiento o adopción

El Ayuntamiento de Salamanca ha abierto la convocatoria de ayudas por nacimiento o adopción correspondientes al ejercicio 2026, con cheques bebé de 900 euros por cada hijo o hija nacido o adoptado, una cuantía que podrá elevarse hasta los 1.500 euros en el caso de familias con menores ingresos.

El objetivo del Consistorio es reforzar el apoyo a la natalidad en la ciudad y facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral mediante una línea de subvenciones que cuenta este año con un presupuesto total de 450.000 euros.

Según detalla la convocatoria, publicada este martes en el Boletín Oficial de la Provincia, la ayuda general será de 900 euros por menor, pero alcanzará los 1.500 euros cuando la renta familiar no supere el 50% del límite de ingresos fijado en los baremos económicos establecidos para cada tipología de unidad familiar.

De este modo, el Ayuntamiento pretende que las cuantías lleguen con especial intensidad a los hogares con menos recursos.

En cuanto a los requisitos, todos los miembros de la unidad familiar deberán estar empadronados en Salamanca con una antigüedad mínima e ininterrumpida de un año anterior a la fecha del nacimiento o la adopción, además de comprometerse a mantener el empadronamiento durante los tres años siguientes, salvo causa justificada.

Quedan exentos de esta exigencia de antigüedad los emigrantes retornados, las víctimas de violencia de género y las personas solicitantes de protección internacional al amparo de la legislación de derecho de asilo.

Los límites de ingresos también varían en función de la fecha del nacimiento o la adopción.

Para los comprendidos hasta el 30 de junio de 2026, y de acuerdo con el Real Decreto 145/2024 de 6 de febrero, podrán acceder a las ayudas las familias con ingresos inferiores a 47.628 euros en el caso de dos miembros, 55.566 euros para tres, 63.504 euros para cuatro, 71.442 euros para cinco e inferiores a 79.380 euros para unidades familiares de seis o más integrantes.

Para nacimientos o adopciones posteriores al 30 de junio de 2026, en virtud del Real Decreto 87/2025 de 11 de febrero, los umbrales se elevan hasta 49.728 euros para familias de dos miembros, 58.016 euros para tres, 66.304 euros para cuatro, 74.592 euros para cinco y 82.880 euros para seis o más miembros.

Las familias interesadas deberán presentar su solicitud en el Registro General del Ayuntamiento de Salamanca utilizando el formulario disponible en la página web municipal (www.aytosalamanca.es).

El plazo será de seis meses desde el día siguiente al nacimiento del menor y, en el caso de adopciones, de seis meses a partir del día siguiente a la fecha de la resolución judicial o administrativa que la acuerde.