La Universidad de Salamanca triunfa y presume de liderazgo en la transición energética justa y sostenible

La Universidad de Salamanca, líder en transición energética justa y sostenible. Fotografía: Universidad de Salamanca.

La Universidad de Salamanca se ha convertido en un referente nacional en la transición energética sostenible.

Un logro que ha sido reconocido con motivo de la celebración del Día Internacional de la Energía Limpia, que se celebró el pasado 26 de enero, por las universidades que se integran en MetaRed, un proyecto de trabajo conjunto de Universidades de Iberoamérica.

Los tres ámbitos en los que colaboran son transformación digital (MetaRed TIC), emprendimiento universitario (MetaRed X) y sostenibilidad y responsabilidad social (MetaRed ESG).

La Universidad de Salamanca participa activamente en esta red internacional de redes que fortalece capacidades y amplía las oportunidades y los horizontes de las instituciones académicas.

MetaRed es una iniciativa de Fundación Universia, que cuenta con el respaldo del Banco de Santander.