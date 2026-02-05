Carbayo ensalza que Salamanca protege a las personas con discapacidad y reconoce a las madres “valientes”

Carlos García Carbayo ha señalado este jueves que Salamanca está “a la vanguardia en atención, plena inclusión, accesibilidad social y protección social de las personas con discapacidad”.

Lo ha asegurado durante el acto inaugural del V Congreso Nacional de Enfermedades Raras ‘La Ciencia de lo Raro’ en la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA), organizado por la Asociación de Enfermedades Raras de Castilla y León (Aerscyl).

También han asistido el consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Alejandro Vázquez; el presidente de la Diputación Provincial, Javier Iglesias; el rector de la UPSA, Santiago García-Jalón de la Lama; Santiago de la Riva, vicepresidente de la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER); Cristina Díaz del Cerro, presidenta de Aerscyl; y, María Paz Quevedo Aguado, decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UPSA.

Durante su intervención, destacó que Salamanca lidera una red interconectada de solidaridad al servicio de las personas afectadas y sus familias, en las que las entidades de carácter social y salud desarrollan una labor fundamental como es el caso de Aerscyl.

En esta línea, se refirió a que el Ayuntamiento de Salamanca mantiene un convenio de colaboración con más de 50 entidades, entre ellas Aerscyl, en apoyo constante al ejercicio de sus actividades y programas, gran parte de ellos destinados a la promoción de la salud comunitaria, la sensibilización y la concienciación social sobre la enfermedad.

En este marco, también tuvo palabras de reconocimiento para las “madres valientes y comprometidas” que hace más de una década gestaron un proyecto que en la actualidad presta cobertura a cientos de familias en el conjunto de Castilla y León.

Sobre la participación de Aerscyl en el entramado sociocomunitario de la ciudad, el regidor municipal aseguró que esta es “imprescindible”, siendo una de las asociaciones más queridas respetadas y con mayor poder de convocatoria en los actos que organiza como la tradicional marcha por las calles salmantinas (En 2025, alcanzó la octava edición), así como las visitas de su mascota ‘Brillantina’ durante el curso escolar a los centros educativos de la capital, en colaboración con el Ayuntamiento de Salamanca, para visibilizar entre el alumnado la existencia de las enfermedades raras, mostrar la realidad de las personas que las sufren para que sea entendida y partícipe de ella, y facilitarle herramientas para afrontar situaciones reales.

Unidad de Referencia de Enfermedades Raras y Abioinnova

Por otra parte, el alcalde destacó el trabajo que desempeñan los profesionales de la Unidad de Referencia de Unidades Raras de Castilla y León que acoge el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, que ha supuesto un salto cualitativo en la capacidad diagnóstica de Castilla y León, acortando el tiempo de diagnóstico y mejorando la atención a los pacientes y sus familias. Asimismo, señaló que la Incubadora de Empresas Biosanitarias (Abioinnova), dentro de la estrategia ‘Salamanca Tech’, alberga una veintena de proyectos innovadores que buscan hacer la vida más fácil a las personas, también a aquellas con discapacidad. Es el caso de la empresa RareBioTech que está especializada en el desarrollo de lentivirus de alta capacidad, una potente herramienta para la investigación y la terapia génica.