La USAL celebra los 500 años de la Escuela de Salamanca, la corriente de pensamiento que cambió el rumbo de la historia

La Universidad de Salamanca ha presentado oficialmente la programación del V Centenario de la Escuela de Salamanca, un acontecimiento de calado internacional que busca reivindicar el impacto global de este movimiento intelectual del siglo XVI.

El programa de actividades arranca ya el próximo lunes con la celebración del primer gran congreso de este año titulado “La Escuela de Salamanca: pasado, presente y futuro”, dirigido por la profesora del Departamento de Filosofía, Lógica y Estética María Martín Gómez.

Así, del 9 al 13 de febrero se darán cita en la USAL más de 150 ponentes, del campo de la economía, el derecho, la historia, la geometría, la documentación, la traducción e interpretación, la antropología o la filosofía, procedentes de 50 instituciones y 20 países diferentes de Europa, Asia y América.

El rector, Juan Manuel Corchado, calificó la efeméride como “un acto de justicia hacia un grupo de profesores del siglo XVI que, armados solo con la razón y la ética, se atrevieron a repensar el mundo”.

Durante su intervención, Corchado destacó que “la Universidad de Salamanca, sus profesores, fueron los primeros en decir que el comercio debe tener alma, que la guerra debe tener límites y que el ser humano, sea cual sea su origen, es sujeto de derechos". “Hagamos que este centenario sea el puente hacia otros quinientos años de pensamiento crítico y compromiso universal”, indicó Corchado durante su intervención.

La conmemoración se ha diseñado como un proyecto de comunidad abierto a toda la sociedad y el programa, coordinado por el catedrático Antonio Notario, se articula en torno a tres ejes temporales: uno que analiza el legado histórico desde disciplinas como la teología y la economía; otro centrado en los retos actuales de los derechos humanos; y un tercero que mira al futuro, abordando las implicaciones éticas de la inteligencia artificial y el entorno digital.

Uno de los puntos clave de esta celebración será la estrecha relación con Iberoamérica, recuperando los valores de concordia y respeto a la dignidad humana que ya defendió la Escuela ante los conflictos de la colonización.

Finalmente, el acto sirvió para dar a conocer la identidad visual de este quinto centenario, una marca que busca traducir conceptos históricos complejos al lenguaje contemporáneo. Con una doble vertiente, pedagógica y festiva, la imagen corporativa pretende fomentar la participación ciudadana y visibilizar la vigencia de unos valores que transformaron el curso del pensamiento occidental.