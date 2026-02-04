Santa Marta de Tormes revoluciona su gran fiesta del Carnaval con cambio de fechas y nuevas visitas teatralizadas

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes ya tiene todo listo para sumergirse en el colorido y la fantasía del Carnaval. Las concejalías de Fiestas y de Juventud han presentado una programación que este año llega con cambios significativos, tomando el relevo de las festividades de San Blas y Santa Águeda para abrir la celebración a todos los públicos.

La principal novedad de esta edición es el traslado de la gran fiesta central, que tradicionalmente se celebraba el martes, al sábado 14 de febrero. Este cambio busca facilitar la participación de los adultos en una jornada no laborable.

El epicentro será el frontón municipal, donde a partir de las 18:30 horas los más pequeños disfrutarán de una discoteca móvil, animación con zancudos, lanzafuegos, talleres de tatuajes y la visita de personajes infantiles.

La noche estará reservada para el público mayor de edad, que a partir de las 23:00 horas podrá disfrutar de una fiesta temática con música en directo a cargo de Pie de Lobo y Toni Mata.

Además, ambos turnos contarán con sus respectivos concursos de disfraces, con premios que oscilan entre los 50 y los 200 euros, y cuya inscripción se realizará de forma sencilla al acceder al recinto.

Más allá de la fiesta de disfraces, el municipio apuesta por una innovadora actividad familiar los días 16 y 17 de febrero. El Edificio Sociocultural se transformará en La Isla del Soto Encantada, un espacio de inspiración mágica donde, cada media hora, se realizarán visitas teatralizadas pobladas por hadas, duendes y dragones. Esta propuesta, inspirada en los nuevos espacios museísticos de la localidad, se completará con talleres de manualidades para los niños.

El concejal de Juventud, Norberto Flores, ha destacado que el objetivo de este año es "abrir la programación a todo el público de Santa Marta", rompiendo las barreras de los días laborables y ofreciendo alternativas de ocio que unan la tradición del Carnaval con la identidad natural y artística del municipio.