Llamamiento a las familias de Salamanca para acoger a niños saharauis en el verano: "Se les ofrece una experiencia única"

La concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Salamanca, Miryam Rodríguez, y la presidenta de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Salamanca (AMPUSASA), Ángeles Giménez, han presentado este miércoles una nueva convocatoria del programa ‘Vacaciones en Paz’, que permitirá que familias salmantinas acojan a niños saharauis durante los meses de verano.

Durante la presentación, Miryam Rodríguez ha definido a Salamanca como una ciudad de concordia, diálogo y entendimiento y ha subrayado que desde el Ayuntamiento se busca promover activamente la solidaridad con los pueblos más desfavorecidos, impulsando la implicación ciudadana en proyectos de cooperación al desarrollo y fomentando un compromiso real con la situación social de los países del Tercer Mundo.

El objetivo central de este llamamiento conjunto entre el Consistorio y AMPUSASA es encontrar hogares para menores de entre 8 y 12 años. La estancia temporal permite a los niños alejarse de las temperaturas extremas que sufre la zona de Tinduf durante el periodo estival, al tiempo que disfrutan de una experiencia de intercambio cultural. Para los pequeños, supone la oportunidad de aprender un nuevo idioma y costumbres, además de acceder a revisiones médicas periódicas.

Las familias interesadas en participar en este programa de acogida tienen de plazo hasta el próximo 26 de febrero para formalizar su solicitud. El formulario está disponible a través de la página web oficial de la asociación (ampusasa.es) y del correo electrónico sa_jaima@yahoo.es. Asimismo, la organización ha habilitado los teléfonos 630 639 568 y 607 749 100 para resolver dudas y facilitar información detallada a los potenciales voluntarios.