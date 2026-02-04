Administración que ha dado el segundo premio de La Bonoloto en Salamanca.

Administración que ha dado el segundo premio de La Bonoloto en Salamanca. Fotografía: Loterías y Apuestas del Estado.

Salamanca

Un gran premio en el sorteo de La Bonoloto llena de billetes Salamanca

En Málaga ha tocado el primer premio con más de 4,6 millones de euros.

El Sorteo de la Bonoloto de este martes, 3 de febrero ha dejado un gran premio en Castilla y León, en concreto en Salamanca, como han informado Loterías y Apuestas del Estado.

El premio de primera categoría (6 aciertos) ha ido a parar a Málaga, en concreto al despacho que se ubica en la calle Lagunillas, 66. El agraciado o la agraciada se va a llevar un premio de 4.654.585,75 euros.

De segunda categoría ha habido tres boletos acertantes. Uno de ellos en Barcelona, otro en Alicante y el último en Salamanca, en concreto en el despacho receptor número 64.795, situado en Toro, 77.

El agraciado en la capital charra se va a llevar un premio de 68.628,62 euros, ni más ni menos.

La combinación ganadora ha sido la compuesta por los números: 37-27-36-13-14-21, el complementario ha sido el 34 y el reintegro el 8.