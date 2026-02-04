Un gran premio en el sorteo de La Bonoloto llena de billetes Salamanca

Administración que ha dado el segundo premio de La Bonoloto en Salamanca. Fotografía: Loterías y Apuestas del Estado.

El Sorteo de la Bonoloto de este martes, 3 de febrero ha dejado un gran premio en Castilla y León, en concreto en Salamanca, como han informado Loterías y Apuestas del Estado.

El premio de primera categoría (6 aciertos) ha ido a parar a Málaga, en concreto al despacho que se ubica en la calle Lagunillas, 66. El agraciado o la agraciada se va a llevar un premio de 4.654.585,75 euros.

De segunda categoría ha habido tres boletos acertantes. Uno de ellos en Barcelona, otro en Alicante y el último en Salamanca, en concreto en el despacho receptor número 64.795, situado en Toro, 77.

El agraciado en la capital charra se va a llevar un premio de 68.628,62 euros, ni más ni menos.

La combinación ganadora ha sido la compuesta por los números: 37-27-36-13-14-21, el complementario ha sido el 34 y el reintegro el 8.