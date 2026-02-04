Derrumbe en la iglesia de La Fuente de San Esteban tras las fuertes lluvias: "La Diócesis tenía previsto intervenir"

Derrumbe en la iglesia de La Fuente de San Esteban. Ayuntamiento de La Fuente de San Esteban

El temporal de lluvias que ha azotado la provincia de Salamanca en las últimas horas ha causado graves daños en el patrimonio histórico de la comarca.

La iglesia parroquial de La Fuente de San Esteban, de estilo románico-bizantino del siglo XI, ha sufrido el derrumbe de parte de una de sus bóvedas laterales y también ha afectado al retablo.

La Diócesis de Ciudad Rodrigo, titular del inmueble, ha realizado ya una primera inspección técnica tras el suceso. Como medida de urgencia, se ha procedido a acordonar la zona afectada para garantizar la seguridad.

Según ha informado, los informes técnicos existentes en la actualidad no preveían que se pudiera producir un hundimiento como el sucedido esta noche, sin embargo asegura que se ha detectado una filtración de agua desde la cubierta en la zona de esa bóveda, lo que tal vez haya podido precipitar el hundimiento.

Precisamente, la Diócesis de Ciudad Rodrigo asegura que tenía previsto intervenir en este templo dentro del convenio con la Diputación de Salamanca para la conservación y reparación de iglesias.

Por su parte, el Ayuntamiento de La Fuente de San Esteban ha emitido un comunicado expresando su "más profundo pesar" por lo ocurrido en la Iglesia Parroquial. "Si bien lamentamos los daños sufridos, celebramos que no haya que lamentar desgracias personales", indica.