Buscan a una menor de 16 años en Salamanca: desapareció el martes
Es de constitución física delgada y mide 1,55 metros.
Más información: Buscan a un hombre de 42 años desaparecido desde el viernes en Palencia
El Centro Nacional de Desaparecidos ha denunciado la desaparición de Irene N.G., de 16 años, en Salamanca. Una menor de edad que desapareció, como apuntan las mismas fuentes, este martes, 3 de febrero.
Se busca a la menor en la capital charra. Es de constitución física delgada, mide 1,55 metros, tiene color de ojos marrón, color de pelo castaño, tipo de pelo liso y largo.
El Centro Nacional de Desaparecidos ha invitado a todo aquel que tenga información sobre la desaparición a llamar al 091, de la Policía Nacional.
⚠️🚺MENOR DESAPARECIDA🚺⚠️— CNDES (@cndes_oficial) February 4, 2026
Edad 16 años
🧐Última localización @Salamanca
Ayúdanos➡️comparte 📲
Si crees haberla visto 📩https://t.co/E6jMTo38lx
📞091 @policia
☎️116000 ANAR@cndes_oficial #menor #desaparecida pic.twitter.com/bmpjhyrKYC
Todo, para dar con el paradero de Irene.