Buscan a una menor de 16 años en Salamanca: desapareció el martes

Imagen de Irene, la menor desaparecida en Salamanca. Fotografía: Centro Nacional de Desaparecidos.

El Centro Nacional de Desaparecidos ha denunciado la desaparición de Irene N.G., de 16 años, en Salamanca. Una menor de edad que desapareció, como apuntan las mismas fuentes, este martes, 3 de febrero.

Se busca a la menor en la capital charra. Es de constitución física delgada, mide 1,55 metros, tiene color de ojos marrón, color de pelo castaño, tipo de pelo liso y largo.

El Centro Nacional de Desaparecidos ha invitado a todo aquel que tenga información sobre la desaparición a llamar al 091, de la Policía Nacional.

Todo, para dar con el paradero de Irene.