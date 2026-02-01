Un joven de 20 años, herido de madrugada tras volcar con su coche en un pueblo de Salamanca

Un joven de 20 años ha tenido que ser trasladado de urgencia al hospital de Salamanca tras sufrir un aparatoso accidente de tráfico en el municipio de Cabezabellosa de la Calzada.

El siniestro tuvo lugar a primera hora de esta mañana, en torno a las 04:39 horas.

Según informaron los servicios de emergencia, el vehículo en el que viajaba el joven se salió de la vía y terminó volcando mientras circulaba por un camino asfaltado que conecta la salida del pueblo con la carretera SA-804.

Tras recibir el aviso del incidente, el centro de emergencias movilizó de inmediato a los siguientes efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, Emergencias Sanitarias - Sacyl, que desplazó personal sanitario del centro de salud de Pedrosillo el Ralo y una UVI móvil, encargada finalmente del traslado del herido.

El joven fue atendido inicialmente en el lugar del accidente por los equipos médicos antes de ser evacuado al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca debido a la consideración de sus heridas.

Por el momento, se desconocen las causas que provocaron la pérdida de control del turismo.