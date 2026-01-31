Nace una nueva plataforma ciudadana en Béjar: “Hay que dar un giro al patrimonio bejarano”

Béjar da un paso firme hacia la dinamización de su tejido cultural y patrimonial tras la reciente reunión mantenida entre los impulsores de una nueva plataforma ciudadana y los responsables municipales.

El pasado jueves 29 de enero, una delegación de la Junta Directiva de la asociación se citó con el alcalde de la ciudad, Antonio Cámara, y el concejal Miguel Heras, para sentar las bases de una colaboración que busca transformar la gestión de los recursos locales.

El encuentro sirvió como carta de presentación para esta nueva agrupación, representada por Antolín Velasco, Javier Ramón Sánchez y Álvaro González. Durante la sesión, los portavoces destacaron que su intención es involucrar a todos los actores interesados en el futuro de la ciudad.

Los promotores aprovecharon la ocasión para invitar formalmente al consistorio al acto de puesta de largo de la asociación, que se celebrará el próximo 21 de febrero en las instalaciones del Casino Obrero.

Desde la asociación explicaron que su hoja de ruta pasa por una “participación activa”, señalando que el objetivo es presentar proyectos a largo plazo, como la instalación de un museo de arte de vanguardia en alguna instalación industrial, en colaboración con alguna entidad de prestigio.

Hacia un nuevo modelo de gestión

Uno de los pilares fundamentales discutidos fue la necesidad de dar “un giro a la administración del patrimonio bejarano”.

En este sentido, la plataforma planteó la creación de un Patronato para los diferentes Museos de Béjar, a excepción del Museo Judío que ya cuenta con él.

Según manifestaron los representantes tras el encuentro, esta estructura es vital para el desarrollo local, afirmando que también se habló del tema de voluntariado para los Museos como una forma de implicar directamente a la ciudadanía.

En cuanto a infraestructuras concretas, la asociación hizo entrega de un estudio detallado sobre el Museo de la Industria Textil de Béjar, abordando aspectos críticos como su mantenimiento, funcionamiento y propuesta de musealización.

La visión de la nueva plataforma no se limita a la conservación, sino que busca aprovechar las oportunidades que brinda el entorno geográfico.

Durante la reunión se analizaron las Subvenciones del Eje Atlántico que podrían tener cabida dado el enclave de la ciudad de Béjar, un punto que consideran esencial para atraer inversiones.

“La entrevista fue cordial y confiamos en que sea productiva, sentando así un precedente de diálogo para los próximos meses”, finalizan el comunicado.