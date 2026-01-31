Fallece una mujer tras salirse de la vía y caer a un terraplén en Salamanca

Una mujer ha fallecido en la noche del viernes tras sufrir un accidente de tráfico en la ciudad de Salamanca.

El suceso tuvo lugar a las 22:32 horas en la Glorieta de los Sanitarios, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.

El accidente se produjo cuando un turismo se salió de la vía y cayó por un terraplén hasta la orilla del río Tormes. En un primer momento se desconocía el número de personas heridas.

Hasta el lugar del siniestro se desplazaron efectivos de la Policía Local de Salamanca, los Bomberos de Salamanca y Emergencias Sanitarias, que envió asistencia médica. Asimismo, el Cuerpo Nacional de Policía fue informado de lo ocurrido.

Posteriormente, Emergencias Sanitarias confirmó que la conductora y única ocupante del vehículo falleció como consecuencia del accidente. Por el momento, no han trascendido más datos sobre la identidad de la víctima.