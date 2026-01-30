El mensaje de Carbayo a 300 jóvenes de Salamanca en el Día de la Paz: “Hay que ser generosos y respetuosos”

Carlos García Carbayo, alcalde de Salamanca, ha participado en la mañana de este viernes, 30 de enero, en la celebración del Día Escolar de la No Violencia y la Paz.

Lo ha hecho junto a más de 300 escolares desde Infantil y hasta Secundaria y también han participado padres y madres del Divino Maestro.

Ha sido un acto en el que el alcalde ha animado a realizar “pequeños gestos” en su día a día a “favor de la convivencia, el diálogo y el respeto”.

En este marco, García Carbayo trasladó un mensaje de felicitación a los participantes por su compromiso con esta efeméride, que arrancó en 1964 para conmemorar el fallecimiento de Mahatma Gandhi y que fue reconocida por la Unesco en 1993, alzando unánimemente la voz por una sociedad más pacífica, justa e igualitaria.

En esta línea, dijo a los alumnos y alumnos que deben “sentirse afortunados” por asistir cada mañana al colegio y recibir grandes lecciones y el cariño y apoyo de los profesores del centro escolar, y les pidió compromiso para ser “más generosos, amables y respetuosos con los demás en el día a día”.

El acto continuó con la lectura de un manifiesto, acompañada de la interpretación de una pieza musical por parte de una profesora del centro y la posterior formación de un gran círculo por la paz.

A su finalización, el alcalde de Salamanca recibió en el Salón de Recepciones a una representación del Divino Maestro al cumplir el pasado año sus 75 años de historia. Durante el encuentro, puso de relieve la larga tradición del centro en la ciudad de Salamanca educando y formando en valores a generaciones de niños y jóvenes desde la avenida de San Agustín.

Señaló que el equipo humano, compuesto por 23 profesores, cuatro profesionales en administración y servicios y seis religiosas Misioneras del Divino Maestro, es una de sus principales fortalezas a lo largo de estas siete décadas y les trasladó su felicitación por su tradición docente, que se completa con la incorporación de competencias en nuevas tecnologías.