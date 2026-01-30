Cinco heridos tras una colisión múltiple entre dos turismos y un camión en la A-62: un hombre atrapado

Cinco personas han resultado heridas tras un accidente de tráfico en Ciudad Rodrigo (Salamanca), en concreto en la Autovía A-62, kilómetro 325 y sentido Portugal, como ha informado el Servicio de Emergencias.

Todo después de una colisión entre dos turismos y un camión a las 15:44 horas de esta tarde de viernes, 30 de enero, donde un hombre de unos 50 años ha quedado atrapado.

Se ha dado aviso a los Bomberos de la Diputación de Salamanca y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado asistencia al lugar.