Cinco heridos tras una colisión múltiple entre dos turismos y un camión en la A-62: un hombre atrapado
El suceso se ha producido en Ciudad Rodrigo, dentro de la provincia de Salamanca.
Cinco personas han resultado heridas tras un accidente de tráfico en Ciudad Rodrigo (Salamanca), en concreto en la Autovía A-62, kilómetro 325 y sentido Portugal, como ha informado el Servicio de Emergencias.
Todo después de una colisión entre dos turismos y un camión a las 15:44 horas de esta tarde de viernes, 30 de enero, donde un hombre de unos 50 años ha quedado atrapado.
Se ha dado aviso a los Bomberos de la Diputación de Salamanca y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado asistencia al lugar.