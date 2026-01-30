La Catedral de Salamanca sufre desprendimientos de piedra en uno de sus conos de remate

Imagen de la Catedral de Salamanca y del cono de remate de donde se han desprendido dos trozos de piedra.

La Catedral de Salamanca ha sufrido esta pasada noche dos desprendimientos de unos pequeños elementos de ornato de piedra arenisca del cono de remate, en la escalera de acceso al bajocubierta de la fachada oeste del monumento.

Afortunadamente, no ha habido daños personales ni tampoco materiales, más allá de las piezas desprendidas que han caído a los pies de la nave principal de la iglesia nueva. Tampoco se ha visto afectado el uso habitual del entorno.

Según ha informado el Cabildo de la Catedral, aunque el incidente es "puntual y de escasa entidad", se va a proceder a realizar "actuaciones de emergencia de carácter técnico para la revisión de esta zona concreta", tal y como marcan los protocolos habituales de conservación del edificio y como medida preventiva.

El objetivo no es otro que "verificar su estado y garantizar la seguridad, evitando posibles desprendimientos que pudieran suponer un riesgo para los viandantes".

Dichos trabajos se llevarán a cabo de manera "inmediata" y la Catedral ha informado que, no obstante, no alteran la situación general de seguridad del conjunto catedralicio, "que permanece en condiciones normales".

Por último, han asegurado que se continúa "trabajando de forma permanente en la conservación y mantenimiento del edificio, conforme a los criterios técnicos establecidos para un monumento de estas características".