Salamanca Tech se promociona en Madrid ante inversores del ámbito científico y tecnológico para atraer talento y proyectos

Salamanca Tech se promociona en la Feria S4i (Science for Industry) que se celebra en Madrid

La iniciativa municipal Salamanca Tech ha desembarcado este miércoles en Madrid con motivo de la Feria S4i (Science for Industry), el encuentro internacional de referencia en el ámbito de la transferencia científica y la tecnología.

El concejal de Promoción Económica, Pedro Martínez, ha destacado que la presencia de Salamanca en este encuentro tiene como objetivo reforzar el posicionamiento del ecosistema Salamanca Tech ante inversores, emprendedores y agentes clave del ámbito científico-tecnológico.

Dentro del programa de la feria, Salamanca Tech está presentando dos de sus pilares fundamentales: el Centro Tormes+ y la Incubadora de Empresas Biosanitarias (Abioinnova).

Además, se celebrarán reuniones estratégicas con inversores y emprendedores, orientadas a dar a conocer el potencial del ecosistema Salamanca Tech, generar nuevas oportunidades de colaboración y atraer talento y proyectos innovadores a la ciudad.

Asimismo, estarán presentes las startups Verdix y Gastrointel. Ambas empresas, alojadas en el espacio de coworking del Centro Tormes+, han participado en las Sesiones de Pitch del Industry Corner, mostrando casos de éxito reales de innovación tecnológica desarrollada desde Salamanca.

Pero también Salamanca Tech participará en el podcast de Chema Nieto, un espacio de difusión en el que se compartirá la visión estratégica del ecosistema y los avances que se están desarrollando en la ciudad.

Durante estas jornadas, Salamanca Tech contará con un stand corporativo, donde se mantendrán encuentros con inversores, emprendedores y profesionales del sector, y se compartirán los avances y la visión de futuro de un ecosistema que apuesta por la innovación, la tecnología y el talento.