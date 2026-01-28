Fingió necesitar el baño, volvió para robar cuatro bolsos y huyó tras una pelea en una calle de Salamanca

Un suceso de esos que parece sacados de una serie de televisión. Agentes de la Policía Nacional de Salamanca han detenido a una mujer como presunta autora de un delito contra la propiedad, tras acceder a una vivienda aprovechando que la puerta se encontraba abierta y sustraer varios bolsos.

Los hechos ocurrieron pasadas las 09:00 horas del pasado viernes en una vivienda de planta baja situada en un barrio de la periferia de la ciudad.

Ahora bien, según ha informado la Policía, la detenida había intentado previamente acceder al domicilio con la excusa de que necesitaba utilizar el baño. Sin embargo, la dueña de la vivienda sospechó de su comportamiento y le negó la entrada.

Posteriormente, la mujer regresó al lugar y, aprovechando que la puerta estaba abierta, accedió al interior del inmueble, donde registró varias estancias y se apoderó de cuatro bolsos.

La propietaria de la vivienda sorprendió a la autora del robo en una de las habitaciones, momento en el que la mujer huyó a la carrera.

Fue alcanzada en la vía pública, donde ambas protagonizaron un forcejeo mientras la víctima trataba de recuperar los efectos sustraídos. Durante el enfrentamiento, un hombre acudió en ayuda de la ladrona y agredió a la víctima con una barra de hierro, golpeándola en varias ocasiones, para después darse a la fuga.

La Policía fue alertada por varias llamadas telefónicas que informaban de una reyerta en la vía pública. Los agentes se desplazaron a una plaza cercana, donde localizaron a una mujer y a un hombre discutiendo, procediendo a su identificación. Poco después, varios testigos relataron lo sucedido en la vivienda e identificaron a la mujer como la autora del robo.

Tras una batida por las inmediaciones, los agentes localizaron tres de los bolsos sustraídos junto a un contenedor de basura. Asimismo, al solicitar a la mujer que mostrara los objetos que ocultaba entre su ropa, extrajo un teléfono móvil que arrojó contra una pared.

Posteriormente se comprobó que el terminal también había sido sustraído a su legítimo propietario.

Ante estos hechos, la mujer fue detenida y trasladada a dependencias policiales junto con los efectos recuperados. La Policía continúa las gestiones para identificar y localizar al varón que agredió a la víctima con la barra de hierro, así como para recuperar el cuarto bolso sustraído.

Una vez finalizadas las diligencias policiales, la detenida fue puesta a disposición de la Autoridad Judicial, que decretó su ingreso en prisión.