Más de 200 efectivos municipales trabajan desde primera hora para mantener Salamanca operativa tras la nevada

Salamanca ha despertado hoy cubierta de nieve tras el paso de la borrasca Kristin. La estampa invernal ha venido acompañada de hielo y escarcha, lo que ha complicado desde primera hora la circulación por carreteras y calles de la capital y ha convertido algunas aceras en un pequeño reto para los viandantes.

Ante este escenario, el Ayuntamiento ha activado el protocolo municipal por nieve tras la alerta de la AEMET.

Más de 200 trabajadores, entre barrenderos y conductores de vehículos especializados, actúan de forma continuada en la limpieza de calles y el esparcimiento de sal.

Quitanieves en Salamanca David Arranz ICAL

La prioridad se ha fijado en hospitales, centros de salud, colegios, servicios de emergencia, transporte urbano, avenidas principales y puentes, con trabajos preventivos ya desde la noche anterior.

El dispositivo cuenta con 85 barrenderos repartiendo sal a mano por las aceras, diez máquinas con cuchilla para las calzadas y tres vehículos destinados a zonas peatonales.

Incidencias en el transporte urbano

La nieve ha provocado afecciones puntuales en el servicio de autobuses, con retrasos y recortes temporales de recorrido en barrios como Puente Ladrillo, Pizarrales, Huerta Otea o Chamberí.

A lo largo de la mañana, todas las líneas han quedado restablecidas salvo la 15, que mantiene incidencias en la calle Licenciado Vidriera.

La AEMET mantiene avisos por viento y nieve en la provincia, con temperaturas en la capital que se mueven entre los dos y tres grados.

El Ayuntamiento recuerda que siguen activos los teléfonos de aviso —010, 923 289 612 (FCC) y 923 194 440 (Policía Local)— y pide extremar la precaución mientras continúan los trabajos de limpieza en toda la ciudad.