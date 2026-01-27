Santa Marta propone tardeos, charangas, baile y tradición para festejar a San Blas: toda la programación completa

David Mingo, en el centro, junto a los concejales de Fiesta y de Juventud, presentan el programa de San Blas 2026

La cuenta atrás ha comenzado. Santa Marta de Tormes (Salamanca) se prepara para celebrar sus fiestas patronales en honor a San Blas entre el 30 de enero y el 7 de febrero. Y para ello, el Ayuntamiento ha presentado este martes una amplia programación que contempla actividades especialmente dirigidas a jóvenes y que incluyen baile, tardeos, charangas, tradición y, sobre todo, diversión.

El alcalde de la localidad, David Mingo, acompañado por los concejales de Fiestas y de Juventud, Juan Carlos Bueno y Norberto Flores, respectivamente, han sido los encargados de desvelar esta mañana las actividades para estos nueve días de celebración en las que también se incluye la programación con la que se homenajea a Santa Águeda.

Unas celebraciones que, según ha explicado el regidor, "tienen un gran arraigo en Santa Marta ya que son las fiestas del patrón y, por tanto, unas fiestas de proximidad". En este sentido, ha destacado que también incluyen las celebraciones en honor a Santa Águeda de las que se encargan principalmente las Águedas, "una agrupación con mucho peso en nuestro municipio y quizás la que más participa en la globalidad de los actos públicos".

Las fiestas de San Blas se presentan con la tradición como una de sus señas de identidad, con el objetivo de llegar al público familiar. La programación empezará el viernes 30 de enero a las 13:00 horas con la entrega del bastón de mando a las Águedas en el Ayuntamiento de Santa Marta.

El 1 de febrero, a las 13:00 horas, se celebrará en el Auditorio Enrique de Sena uno de los actos tradicionales más esperados, que no es otro que el pregón. Correrá a cargo de Luis Mateos, ordenanza del Ayuntamiento durante 36 años y que, como ha recordado el alcalde, "es una persona muy querida que merece darlo por cómo es, por el cariño que siempre despierta y por el amor con el que siempre habla de Santa Marta".

Una vez termine el pregón tendrá lugar el homenaje a los trabajadores municipales jubilados. El martes 3 de febrero será el día grande con el homenaje al patrón de Santa Marta a través de una misa y la procesión de la imagen de San Blas por el recorrido habitual.

Por su parte, Santa Águeda recibirá su homenaje el próximo día 5 de febrero, también con una procesión y una misa. Asimismo, la noche antes, las Águedas procederán a la tradicional Quema de Quinciano en la zona exterior del Edificio Sociocultural.

Programación específica

El Ayuntamiento de Santa Marta ha vuelto a confeccionar una programación específica para que los más pequeños, los mayores y los jóvenes puedan disfrutar de las fiestas.

Las actividades infantiles empezarán el domingo 1 de febrero con una fiesta de hinchables en el frontón cerrado, que estará abierto entre las 17:00 y las 20:00 y volverá a reabrir el martes día 3.

Los mayores tendrán una intensa jornada el lunes 2 de febrero a partir de las 11:00 horas con el taller Magia y Fantasía y seguirá por la tarde con una sesión de baile y bingo, concentrándose las actividades en el Edificio Sociocultural. El martes 3 de febrero se ha preparado una chocolatada y el jueves 5 habrá una nueva sesión de baile de la mano de Oro Negro.

Los más jóvenes comenzarán las fiestas el sábado 31 de enero con el tardeo a cargo de Lío Gordo y Buena Vida Events. A lo largo de estos días, además, habrá campeonatos de remi y futbolín que requieren de inscripción previa enviando un WhatsApp al 627 980 266 o en el bar La Rivera.

Respecto a la música, los espectáculos seguirán el viernes 6 de febrero con un nuevo tardeo y el espectáculo de Singer Morning, para dar paso después a la actuación de la orquesta Voodoo seguida de una fiesta musical en la plaza Tierno Galván.

El sábado 7 de febrero habrá una nueva sesión musical con el charangazo por los bares del pueblo, el tardeo con Gloria Pop y el show de La Búsqueda y posterior fiesta musical en la plaza Tierno Galván.

El arte y la cultura también tendrán su espacio. De esta manera, el 30 de enero en la biblioteca se presentará el libro 'Santa Marta de Tormes, de aldea a ciudad', obra de Ramón Martín Rodrigo.

El guardia civil víctima de ETA Juan José Mateos hará lo propio con sus ejemplares y su experiencia el próximo 3 de febrero a las 19:30 horas en el salón de plenos de la Casa Consistorial.

Habrá dos sesiones de teatro en el Auditorio Enrique de Sena. La primera de ellas, Tragón el dragón, tendrá lugar el 1 de febrero a las 18:30 horas, mientras que la segunda, El dentista, la Evarista y los cuatro de la lista, será el día 3 a la misma hora.

El arte y la solidaridad se darán la mano el 1 de febrero en la inauguración del mural 'Haz que cuente' situado en la calle Miguel de Cervantes con el que el artista local Rober Bece quiere hacer un homenaje a la Asociación Española contra el Cáncer. Un acto que David Mingo ha querido poner en valor por la importancia de dedicar un espacio a Santa Marta a esta asociación.

Para cerrar la programación cultural el sábado 7 de febrero se ha programado una actividad muy especial en la Isla del Soto: la Asociación Cultural Tercios de Salamanca en colaboración con la Diputación de Salamanca y el Ayuntamiento de Santa Marta, recrearán la vida en un campamento del Tercio Español en el siglo XVI.

Tras la presentación de las fiestas de San Blas, el alcalde ha presidido junto a la subdelegada del Gobierno, Rosa López, la Junta Local de Seguridad, en la que también estuvieron presentes representantes de la Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil, además de los concejales de Fiestas y de Juventud, Juan Carlos Bueno y Norberto Flores.

Durante la Junta se estableció el dispositivo especial que se refuerza en los eventos más concurridos de la programación que, en este caso, son las actuaciones musicales de las carpas que se habilitarán en la plaza Tierno Galván con capacidad para 1.500 personas. Una capacidad que, en estas celebraciones aumenta considerablemente debido a la buena acogida que siempre tienen los espectáculos musicales. La entrada será libre hasta completar aforo y con controles para evitar el acceso al recinto con objetos peligrosos o bebidas.

En este sentido, y como ha recordado Mingo, "queremos que sean unas fiestas tranquilas, seguras y sin incidentes. Esto ya es como un marchamo de nuestro equipo de Gobierno desde hace unos años y ahora mismo podemos decir que Santa Marta es sinónimo de seguridad en sus actos festivos. La seguridad al cien por cien es algo imposible de conseguir, pero nosotros trabajamos reiteradamente para que este concepto prevalezca reforzando el dispositivo con seguridad privada que se suma a la coordinación del trabajo de la Guardia Civil, Protección Civil y Policía Local".