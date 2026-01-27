Salamanca se convertirá en la capital nacional del arte floral y reunirá a 1.500 profesionales de España y Portugal

Salamanca acogerá del 24 al 27 de junio el certamen nacional Mejor Artesano Florista, un evento que reunirá a unos 1.500 profesionales del sector procedentes de España y Portugal.

La cita, presentada hoy por el alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo, y el presidente de Interflora España, Enrique Daguerre, transformará el paisaje urbano salmantino y ofrecerá un homenaje especial al V Centenario de la Escuela de Salamanca.

El Palacio de Congresos y Exposiciones de Castilla y León servirá como centro neurálgico del evento, aunque la belleza de las flores se extenderá por todo el casco histórico.

Espacios tan emblemáticos como el Colegio de Fonseca, la fachada de la Catedral, la Universidad y la Plaza Mayor se convertirán en escenarios de intervenciones artísticas, creando un diálogo visual entre "la piedra dorada y la vida cotidiana de Salamanca”, ha señalado García Carbayo.

Según destacó el alcalde, el certamen se caracteriza por la “creatividad”, ya que se darán cita floristas de España y Portugal que desplegarán “su ingenio, su técnica y su sensibilidad para seguir elevando el arte floral a la categoría de patrimonio compartido”.

Asimismo, estará abierto a la ciudadanía con “propuestas que saldrán a las calles y plazas para que cualquiera pueda emocionarse con la belleza efímera de las flores”.

Además, ha señalado que citas como este certamen refuerzan la imagen de Salamanca como ciudad de congresos: el pasado año se celebraron 1.236 congresos, lo que supone un 25 por ciento más que en 2024, con la celebración de 989.