La estación de La Covatilla, abierta pero inaccesible porque "la Diputación de Salamanca no limpió las carreteras"

Nueve Castilla y León ha lamentado que durante el pasado fin de semana, 24 y 25 de enero, miles de turistas y esquiadores no pudieran acceder a la estación de esquí de La Covatilla debido a que el servicio de mantenimiento vial de la Diputación Provincial de Salamanca no procedió a la limpieza de nieve de la carretera SA-180, principal vía de acceso a las instalaciones.

Según la formación regionalista, la falta de actuación pudo deberse a “una carencia de medios, de previsión o a la priorización de otras carreteras de la provincia”, una situación que volvió a impedir la llegada de visitantes pese a que las pistas se encontraban en condiciones óptimas para su apertura.

“La paradoja es que el equipo de montaña hace su trabajo y consigue poner la estación a punto, pero después los esquiadores no pueden llegar porque el acceso desde La Hoya permanece cerrado”, ha denunciado la portavoz de Nueve CyL en Salamanca, Chabela de la Torre.

Además ha subrayado que este problema “se repite año tras año desde la apertura de la estación en 2001 cada vez que hay una nevada importante”. Así lo reconoce la pista en sus redes sociales donde asegura que la estación está cerrada porque "las condiciones no acompañan hoy" ya que la "carretera DSA-180 está cortada por la DGT".

🚫❄️ ESTACIÓN CERRADA ❄️🚫

Las condiciones no acompañan hoy…

📅 25/01/2026

💨 Viento SO: 24–76 km/h

☁️ Cielo cubierto

🌨️ Nieve y ventisca (AEMET)

🌡️ Temp: -3ºC / -10ºC



🚗 Carretera DSA-180: CORTADA por la DGT

👉 Evitad desplazamientos y mucha precaución. pic.twitter.com/WgJY2VXY9z — LA COVATILLA (@la_covatilla) January 25, 2026

Desde Nueve Castilla y León advierten de que esta situación supone un “grave perjuicio económico” no solo para la propia estación, sino también para el sector turístico y hostelero de Béjar y su comarca, que deja de ingresar los beneficios generados por los miles de visitantes que no pueden acceder a la zona. A ello se suma, según De la Torre, el deterioro de la imagen del principal reclamo turístico invernal del territorio.

Motor económico

“Lo que debería ser uno de los motores económicos de Béjar se ha convertido en un caballo de batalla entre instituciones y partidos políticos”, ha señalado la portavoz, lamentando que esta confrontación “solo sirve para perpetuar la ausencia de un proyecto serio y ambicioso que garantice el futuro de La Covatilla”.

Por todo ello, Nueve Castilla y León exige la puesta en marcha de un plan real y estable que asegure el pleno funcionamiento de la estación y refuerce su papel como uno de los ejes turísticos más importantes de la comarca.

“No podemos permitirnos seguir perdiendo oportunidades cada invierno”, ha afirmado De la Torre.

Asimismo, la formación regionalista se ha comprometido a trabajar con todos los medios a su alcance para relanzar La Covatilla y consolidarla como un referente del turismo de nieve en el sur de Castilla y León, así como “una alternativa atractiva no solo para los castellanos y leoneses, sino también para visitantes de Extremadura y Portugal”.