Salamanca cierra parques y zonas arboladas por la alerta de fuertes rachas de viento de hasta 70 km/h

El Ayuntamiento de Salamanca cerrará hoy domingo, 25 de enero, a partir de las 14 horas, varios parques y zonas arboladas de la ciudad como medida preventiva ante la alerta por fuertes rachas de viento emitida por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

La decisión tiene como objetivo garantizar la seguridad de los peatones y evitar riesgos derivados de la posible caída de ramas.

En concreto, permanecerán cerrados la zona arbolada de la Ciudad Deportiva de la Aldehuela, el Parque de los Jesuitas, el Parque Botánico de Huerta Otea, el Jardín de la Merced, la zona de pinos del Parque Picasso, la zona infantil y el entorno del cedro catalogado del Parque de La Alamedilla

También el Paseo de Carmelitas a la altura del Campo de San Francisco y la zona de pinos del Jardín de los Gozos y las Sombras. Estas medidas se mantendrán activas hasta que las condiciones meteorológicas adversas remitan y no supongan un riesgo para la población.

El Consistorio recuerda la importancia de extremar las precauciones ante episodios de viento intenso y recomienda retirar o asegurar elementos exteriores en terrazas, balcones y azoteas que puedan desprenderse.

Asimismo, los servicios municipales de Bomberos, Policía Local y Parques y Jardines permanecen a pleno rendimiento para atender cualquier incidencia que pudiera registrarse a lo largo de la jornada.