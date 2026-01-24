El censo electoral para las elecciones del 15-M estará expuesto en Salamanca durante 6 días: fechas y lugares

Las listas electorales a las Cortes Generales de Castilla y León que se celebrarán el próximo 15 de marzo permanecerán expuestas los días 26, 27, 28, 29 y 30 de enero y 2 de febrero, en horario de 8:30 a 14:00 horas, en las oficinas del Servicio de Atención Ciudadana al objeto de que los electores comprueben que su inclusión esté correcta. De lo contrario, pueden presentar una reclamación en estas fechas.

Asimismo, se informa que la relación de las secciones electorales, sus locales y mesas correspondientes a cada una de ellas, estarán expuestas durante las mismas fechas en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento.

Las oficinas del Servicio de Atención Ciudadana estarán situadas en:



- Centro Municipal Integrado Victoria Adrados, avd. Villamayor, 71

- Centro Municipal Integrado Julián Sánchez ‘El Charro’, plaza de la Concordia s/n

- Centro Municipal Integrado Trujillo, plaza de Trujillo, s/n

- Dependencias municipales en calle Íscar Peyra, 24-26

- Centro Municipal de Mayores Trastormes, paseo César de la Riva, 58