Salamanca reúne a 280 investigadores de España, Portugal y América para abordar los retos de la gestión científica

Salamanca reúne desde este jueves a 280 expertos procedentes de distintos puntos de la península ibérica en el marco de las XXXV Jornadas Hispano-Lusas de Gestión Científica, un encuentro que se prolongará hasta el sábado 24 de enero y que tiene como eje central el análisis de los nuevos desafíos de la gestión científica y empresarial.

La mayoría de los participantes son investigadores y profesionales de España y Portugal, aunque el programa cuenta también con la presencia de especialistas llegados de países como Brasil y Angola, lo que refuerza el carácter internacional de una cita consolidada en el ámbito académico y científico.

El objetivo del encuentro es favorecer el trabajo conjunto y el intercambio de ideas en el campo de las ciencias de la gestión, con la mirada puesta en los retos que plantea el segundo cuarto del siglo XXI.

XXXV Jornadas Hispano-Lusas de Gestión Científica

A lo largo de sus distintas sesiones se abordarán cuestiones relacionadas con la sostenibilidad, la innovación, la digitalización y la relación entre universidad, empresa y sociedad.

Durante el acto inaugural, el rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, ha querido destacar que este encuentro internacional se ha constituido "como uno de los principales eventos científicos de la península ibérica en materia de gestión empresarial".

En su intervención, además ha destacado su valor como foro estratégico para compartir resultados de investigación y crear redes estables de colaboración.

Las Jornadas Hispano-Lusas de Gestión Científica se celebran de forma ininterrumpida desde 1984 y han ido rotando por distintas sedes universitarias de España y Portugal.

Desde su creación, el encuentro se ha consolidado como un espacio permanente de debate, transferencia de conocimiento y cooperación académica en el ámbito de la economía de la empresa.

En esta trigésimo quinta edición, la Universidad de Salamanca ejerce como anfitriona coincidiendo con el V Centenario de la Escuela de Salamanca.

La Facultad de Economía y Empresa centraliza los debates y actividades, y acoge a académicos, profesionales y estudiantes que compartirán investigaciones y explorarán nuevas vías de colaboración futura.