Inconsciente y atrapado en su coche un hombre de 47 años tras un accidente de tráfico en la provincia de Salamanca

Un hombre de 47 años ha resultado herido tras sufrir un accidente de tráfico en el kilómetro 33 de la CL-517, en Villaseco de los Gamitos, dentro de la provincia de Salamanca, como ha informado el centro de Emergencias de Castilla y León 112 tras recibir el aviso de la Guardia Civil.

Un suceso que se ha producido a las 12:28 horas de este jueves, 22 de enero, y en el que se avisaba de que el conductor del turismo estaba herido, inconsciente y atrapado en el interior del vehículo.

Desde la sala del 1-1-2 se ha informado a la Guardia Civil de Tráfico de Salamanca, a los Bomberos de la Diputación de Salamanca y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que ha movilizado una UVI móvil, un equipo médico, una ambulancia soporte vital básico y una Unidad Enfermerizada de Emergencias.

En el lugar, el personal sanitario ha atendido al hombre de 47 años que ha sido trasladado posteriormente en la Unidad Enfermerizada de Emergencias (UEnE) al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.