Cazado con un perfume de 345 € tras llevarse una furgoneta que no era suya con las llaves puestas en Salamanca

Agentes de la Policía Nacional de Salamanca han detenido a un hombre que se llevó de un establecimiento un perfume valorado en 345 euros, como han informado fuentes oficiales.

El individuo, acababa de pasar a disposición judicial pocas horas antes por haberse llevado una furgoneta que tenía las llaves puestas y de la que el propietario de la misma estaba descargando productos en un establecimiento.

Los hechos por los que ha sido detenido ayer miércoles, ocurrieron en la zona centro de la ciudad sobre las 14:00 horas, cuando el varón entró en el establecimiento y cogió uno de los perfumes para inmediatamente salir del mismo a la carrera.

El varón fue seguido por una de las empleadas que comunicó los hechos a dependencias policiales, indicando que la dirección de huida era hacia la Puerta Zamora, y que el varón se había subido en un taxi.

En el lugar se personaron rápidamente funcionarios policiales que se encontraban en las inmediaciones, observando como dos taxis iniciaban la marcha, dándole el alto para que se detuvieran.

Es en ese momento en el que de uno de ellos sale un varón e inicia una carrera de huida, chocando contra uno de los vehículos y siendo interceptado en ese momento por los agentes. Se pudo comprobar como de entre sus ropas se le había caído un bote de perfume, que resultó ser el sustraído en el establecimiento momentos antes.

Ante los hechos expuestos se procedió a la detención del varón y a la recuperación del perfume que fue entregado al responsable del establecimiento. Éste manifestó que el varón detenido era conocido ya que había sustraído en días anteriores varios productos, ascendiendo el valor total a más de 2.000 euros.

Se significa que el día anterior a la detención por la sustracción del perfume, el varón había sustraído una furgoneta estacionada y parada con las llaves puestas, de la que estaban descargando productos en un establecimiento.

Fue retenido momentos después por el conductor y varios ciudadanos hasta que se produjo la detención por funcionarios de Policía Local, comprobándose que en su huida había impactado la furgoneta contra uno de los vehículos estacionados.

Una vez terminadas las correspondientes diligencias en dependencias policiales, se dio cuenta de los hechos a la Autoridad judicial a cuya disposición pasó el detenido.