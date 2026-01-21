Salamanca, estrella de las pantallas digitales de Cines Callao en Madrid: se prevén casi 5 millones de impactos

El Ayuntamiento de Salamanca promociona esta semana la imagen de la ciudad ante el público madrileño mediante un spot que se exhibe de forma continuada en las pantallas digitales de gran formato de Cines Callao.

Una acción publicitaria que prevé alcanzar 4.934.831 impactos y que busca reforzar la visibilidad de Salamanca como destino turístico y cultural de referencia.

La campaña se desarrolla en uno de los enclaves más emblemáticos y concurridos del centro de Madrid. La plaza del Callao permite al Ayuntamiento acercar la oferta turística y cultural de Salamanca tanto a los residentes de la capital como a los miles de personas que transitan diariamente por la zona, en un entorno de alto tránsito y máxima exposición visual.

Promoción de Salamanca en los Cines Callao de Madrid

El soporte elegido corresponde a dos pantallas digitales de gran formato equipadas con tecnología de última generación. Se trata de uno de los formatos de publicidad urbana de mayor impacto del mercado, ubicado en un punto estratégico del eje de la Gran Vía, considerado un espacio de especial atractivo comercial, turístico y de ocio.

Callao es la plaza más visitada de España, con una afluencia estimada de 150 millones de personas al año, y la tercera más transitada de Europa.

A esta circunstancia se suma su localización en la Gran Vía, identificada como la segunda calle más concurrida del continente, lo que incrementa el alcance potencial de la acción promocional.

Según las previsiones de la campaña, el spot alcanzará un total de 4.934.831 impactos. De ellos, 2.726.276 corresponderán a público nacional y 2.208.555 a público internacional, un reparto que refuerza la proyección exterior de Salamanca y su posicionamiento ante visitantes de distintos mercados.

Esta iniciativa publicitaria se desarrolla de manera paralela a la presencia de Salamanca en la Feria Internacional de Turismo, Fitur 2026.

Durante esta semana, la ciudad muestra en este certamen su oferta patrimonial, cultural y gastronómica ante profesionales del sector turístico y visitantes, en una estrategia conjunta orientada a potenciar su imagen y atractivo como destino.