Salamanca contará con un pabellón único en Castilla y León para practicar más de 10 deportes y para 1.600 personas

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha presentado hoy el proyecto del nuevo pabellón polideportivo de Pizarrales que se levantará entre las avenidas Obispo Sancho de Castilla y Carmen Martín Gaite, una instalación que permitirá la práctica de múltiples deportes y se convertirá en un referente para el barrio y la ciudad.

La nueva instalación será la duodécima de este tipo en la capital, que actualmente dispone de tres pistas de atletismo, nueve piscinas, catorce pistas de tenis, diecisiete campos de fútbol y 42 pistas polideportivas exteriores.

El pabellón permitirá practicar deportes como fútbol sala, baloncesto, gimnasia rítmica, balonmano, voleibol, bádminton, judo, karate, kickboxing y deporte adaptado. Además, contará con gimnasio y salas para actividades físico-deportivas de adultos, como mantenimiento, pilates y yoga.

Nuevo pabellón polideportivo de Pizarrales

El proyecto, con un presupuesto de 11,5 millones de euros y un plazo de ejecución de 24 meses, incluirá una cancha central con capacidad para 1.600 espectadores.

Esta pista podrá dividirse en dos campos de fútbol sala, baloncesto o balonmano gracias a sus gradas retráctiles. También habrá una pista multideportiva anexa con capacidad para 160 espectadores, divisible en tres espacios para baloncesto, voleibol y bádminton.

Los dos espacios permitirán simultanear entrenamientos y competiciones, especialmente de deporte escolar y federado de base.

La pista principal ha sido diseñada para que puedan entrenar dos equipos de fútbol sala o baloncesto a campo entero separando los terrenos con una cortina divisoria.

La pista anexa permitirá la práctica simultánea de varias disciplinas. Esta versatilidad se mantendrá durante las competiciones, posibilitando combinar actividades de deporte escolar con campeonatos provinciales o autonómicos.

Las gradas retráctiles se adaptarán al tipo de competición y al espacio ocupado, ofreciendo flexibilidad en el uso del pabellón. Se estima que el polideportivo recibirá una media de 2.000 usuarios semanales, con 600 concentrados durante los fines de semana.

Carbayo ha detallado que, aunque el uso será preferente para el deporte base, la cancha central podrá acoger competiciones de alto nivel gracias a su aforo.

Tanto la pista principal como la anexa estarán homologadas para campeonatos autonómicos y nacionales de fútbol sala, baloncesto, balonmano, gimnasia rítmica, bádminton y voleibol.

La instalación incluirá una cafetería, un gimnasio de 200 metros cuadrados completamente equipado y una sala polivalente de 150 metros cuadrados para actividades dirigidas y virtuales.

Nuevo pabellón polideportivo de Pizarrales

"Vamos a contar por tanto con una instalación muy versátil. De hecho no existe en Castilla y León en estos momentos ningún pabellón de estas características capaz de albergar al mismo tiempo tantos y tan diferentes deportes", ha señalado el alcalde.

El proyecto abarcará toda la parcela de 14.768 metros cuadrados, incorporando un área verde de 4.550 metros cuadrados con 109 árboles y 1.870 arbustivas, un nuevo aparcamiento para 80 vehículos y una pista polideportiva exterior.

Carbayo ha destacado que se trata de "una infraestructura de primer nivel" para Pizarrales, un barrio que ha recibido inversiones municipales por 19,07 millones de euros desde 2019.

Entre ellas se incluyen la nueva biblioteca Carmen Martín Gaite, promociones de vivienda protegida, renovación de la carretera de Ledesma, ampliación de la guardería municipal, nuevos aparcamientos y la urbanización del PERI7 en el cercano Barrio Blanco.