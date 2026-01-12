Salamanca, a la conquista de Madrid Fusión con 15 chefs y 25 productores para mostrar lo mejor de su gastronomía

Salamanca se prepara para brillar en Madrid Fusión, el congreso internacional de gastronomía que se celebrará del 26 al 28 de enero en Madrid y en el cual 15 restaurantes de la capital y 25 productores de la provincia mostrarán lo mejor de su cocina y sus productos.

Será bajo las marcas 'Salamanca para comérsela' y 'Salamanca en bandeja', en las cuales ciudad y provincia unirán esfuerzos para promocionar la gastronomía salmantina.

Así lo han desvelado el alcalde Carlos García Carbayo y el presidente de la Diputación, Javier Iglesias, quienes han presentado a los cocineros y productores que representarán a la ciudad y a la provincia en esta cita mundial.

En la presentación, Carbayo ha querido destacar "la profesionalidad y talento de los cocineros", la calidad de los alimentos de la tierra y la fusión de tradición y vanguardia.

El alcalde de Salamanca también ha querido agradecer a restauradores y productores la "implicación e ilusión" con la que acudirán al congreso, donde desplegarán "la máxima creatividad para hacer marca Salamanca".

Carbayo ha subrayado que la gastronomía de alto nivel es una de las claves por las que 2025 marcará un récord histórico de turismo en la ciudad.

Lo mejor de cada casa

Quince restaurantes de la capital llevarán tapas representativas al congreso. Entre ellas destacan 'Gocholechon' de Bambú Tapas y Brasas; 'Salmón curado en casa, vinagreta cítrica y mouse parmesano' de La Barra de Gonzalo; y 'Carrillera de Ternera Charra de Pedro Rivas con chocolate y avellanas' de La Jara. Además, el stand ofrecerá degustaciones de La Hoja del Carrasco, Ibéricos Montellano y FISAN.

Durante Madrid Fusión, Bambú Tapas y Brasas representará a Salamanca en el IV Campeonato Oficial de Hostelería de España-Tapas y Pinchos, una de las competiciones más destacadas del evento.

La marca 'Salamanca en bandeja' estará presente con nueve restaurantes y escuelas de hostelería, además de 25 productores.

Entre ellos destacan Casa Conrado (Villaseco de los Reyes), Restaurante Castillo del Buen Amor (Topas), Aceiteros del Águeda, Quesos Amado Charra, I.G.P. Lenteja de La Armuña y Marca de Garantía Hornazo de Salamanca.

El stand salmantino ofrece una solución integral, innovadora y sostenible basada en madera industrializada, con zona abierta para el público, espacio profesional con mesas altas, área de trabajo para cocineros y mostradores para productores.

Sus componentes podrán reutilizarse en futuras ferias, lo que representa "una inversión inteligente y sostenible", según el Patronato Provincial de Turismo.