Creyeron que era comida en mal estado, pero era gas: ocho personas, dos menores, atendidas en Guijuelo

Ocho personas, seis adultos y dos menores, han sido atendidas esta pasada Nochevieja tras un incidente ocurrido en una vivienda situada en la calle Emilio Alemany número 5, en el municipio de Guijuelo, donde todos comenzaron a encontrarse indispuestos.

El aviso se recibió en el Servicio de Emergencias 1-1-2, después de que los ocupantes del domicilio solicitaran asistencia sanitaria al sentirse mal y sospechar que el origen podía estar relacionado con algo que habían comido.

Hasta el lugar se desplazó una ambulancia de Emergencias Sanitarias Sacyl.

Una vez en la vivienda, los sanitarios comprobaron que el detector de monóxido de carbono se había activado, lo que hizo sospechar de una posible intoxicación por este gas. Ante esta situación, la Sala del 1-1-2 dio aviso a los Bomberos de la Diputación, a la Guardia Civil y a la Policía Local de Guijuelo.

Finalmente, el personal sanitario atendió a los afectados en el lugar y una mujer de 28 años tuvo que ser trasladada al Punto de Atención Continuada (PAC) de Guijuelo para una evaluación más exhaustiva.