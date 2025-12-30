Mañueco llama a la movilización del PPCyL para "no tirarnos de los pelos en marzo" como en Extremadura

El presidente del Partido Popular en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha pedido este martes a los militantes de su partido que se movilicen de cara a las elecciones autonómicas de marzo para garantizar la victoria de su formación.

"No se trata de hablar de porcentajes, se trata de hablar de votos", ha recordado durante el encuentro navideño del PP en Ciudad Rodrigo, y donde ha querido subrayar que cada voto cuenta para evitar resultados ajustados como ha vivido María Guardiola en Extremadura.

El dirigente popular ha insistido en la necesidad de un esfuerzo especial y de sumar voluntades. "Todos los votos son necesarios. Hemos visto cómo en Cáceres se ha jugado un escaño por 200 votos. Que no nos tengamos que tirar de los pelos en marzo cuando se abran las urnas", ha asegurado.

Por ello, ha pedido a los afiliados del PPCyL a hablar con vecinos, amigos y familiares para explicar "qué es lo que hemos hecho y qué es lo que queremos hacer en los próximos años".

"Sánchez mina, asedia, asalta y debilita"

Mañueco también ha aprovechado su discurso para atacar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asegurando que España atraviesa "uno de los momentos más graves de nuestra democracia" bajo un "gobierno en descomposición".

El presidente del PPCyL ha acusado a Sánchez de intentar "minar, asediar, asaltar y debilitar las instituciones del Estado". Y ha añadido que la corrupción rodea al Ejecutivo central, con casos como "su número dos, su antiguo número dos, Ábalos, está en la cárcel. El siguiente número dos, Santos Cerdán, estuvo en la cárcel. La fontanera más famosa de Ferraz y el expresidente de la SEPI han pasado por la cárcel".

El presidente de los populares en Castilla y León ha insistido en que esta situación provoca "desasosiego" y "angustia" entre la ciudadanía, pero aseguró que "terminará más pronto que tarde y terminará porque el Estado, las instituciones y la justicia están funcionando".

Mañueco ha añadido que cuando se mire atrás, se verá que "la justicia se impuso, que el Estado de derecho venció y que la democracia triunfó al mayor ataque que ha tenido desde el 23-F".

Además, Mañueco defendió la política del PP en Castilla y León como ejemplo de gestión eficaz y cercana a los ciudadanos. Ha asegurado que su forma de trabajar es aquella que "se aleja del ruido y se acerca a las personas".

Mañueco ha asegurado que su forma de hacer política no vive "de prometer, sino de transformar a mejor la realidad. La política que rinde cuentas a cada uno de vuestros vecinos".

También ha querido resaltar la fortaleza de los servicios públicos de la Comunidad, incluidos educación, sanidad, atención a mayores y servicios sociales, y apuntó que la región cuenta con los impuestos más bajos de su historia.

Castilla y León, entre las tres mejores comunidades autónomas de España

El presidente regional ha repasado los retos y logros de su gobierno. Señaló que Castilla y León busca situarse entre las tres mejores comunidades autónomas de España.

También ha destacado la colaboración con el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo para impulsar el polígono industrial de Las Villas y atraer más empresas, así como la calidad del sistema educativo, considerado entre los mejores de España y del mundo.

Y en transporte e infraestructuras, ha vuelto a reclamar al Gobierno central la electrificación del tren Salamanca-Fuentes de Oñoro y mencionó la tarjeta Buscyl y la nueva estación de autobuses de Ciudad Rodrigo.

Respecto al campo, Mañueco ha subrayado el apoyo a agricultores y ganaderos ante sequías y enfermedades; y en vivienda, anunció la construcción de nuevos inmuebles en la comarca.