Una joven de 17 años, atrapada en una vivienda en llamas en Zamarra

Un incendio en una vivienda en el número 13 de la calle Molino, en Zamarra (Salamanca) ha movilizado esta mañana a Guardia Civil, Bomberos de la Diputación de Salamanca y a Sacyl para desalojar a los afectados y sofocar las llamas.

A las 12:19 horas una llamada informa al 112 del fuego en esta casa e indica que una joven de 17 años se encuentra en el interior y no puede salir, por ello el Sacyl movilizó, entre otros recursos, un helicóptero medicalizado.

Posteriormente, los alertantes comunicaron al Servicio de Emergencias que han conseguido salir todas las personas de la vivienda y que la joven necesita asistencia sanitaria, ya que ha inhalado humo.