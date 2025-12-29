Confirmado por el Ayuntamiento de Salamanca: el bonobús especial apenas costará 0,01 euros en todo 2026

El Ayuntamiento de Salamanca mantendrá hasta el 31 de diciembre de 2026 los descuentos en las tarifas del autobús urbano que se aplicaron durante el segundo semestre de 2025.

Según apuntan desde el Consistorio esta decisión permite conservar los mismos precios pese a que el Real Decreto-ley aprobado el 23 de diciembre no obliga a los ayuntamientos a asumir una rebaja adicional al 20% estatal.

El Ayuntamiento de la capital charra ha optado por mantener ese descuento adicional del 20% con fondos municipales. De este modo, los abonos generales, el bonobús ordinario y el bonobús reducido conservarán las tarifas vigentes en la segunda mitad de 2025, garantizando una reducción total del 40% en estos títulos de transporte.

La medida refuerza especialmente las bonificaciones dirigidas a los jóvenes. Los distintos tipos de abono joven contarán con una reducción del 50%, que alcanzará el 100% en las modalidades mensual, trimestral, semestral y anual cuando se expidan a menores de hasta 14 años. El bonobús especial tendrá una rebaja del 66%.

Durante el periodo de vigencia de estos descuentos, el billete ordinario se mantiene en 1,20 euros. El bonobús ordinario tendrá un coste de 0,37 euros por viaje y el bonobús reducido de 0,19 euros. El bonobús especial quedará fijado en 0,01 euros por trayecto.

Las tarjetas bus-ciudad también conservan sus precios. El abono mensual costará 13,88 euros, el trimestral 41,25 euros, el semestral 81,87 euros y el anual 160,59 euros.

En el caso del abono joven, el mensual tendrá un precio de 7,34 euros y el anual de 81,34 euros, con tarifas intermedias en los formatos trimestral y semestral.

Según Facua, Salamanca se sitúa entre "las diez tarifas más baratas del autobús urbano de toda España". En su informe de 2025, que analiza 57 ciudades, la capital aparece entre las que tienen el bonobús más económico, con 0,37 euros por viaje, por debajo de la media nacional de 0,48 euros, y cuenta además con el tercer abono mensual más barato del país.