Un bebé y un adulto, heridos tras una colisión entre un camión y un turismo en Salamanca

Un bebé y un adulto han resultado heridos tras una colisión entre un turismo y un camión en la rotonda de Buenos Aires, en el kilómetro 244 de la N-620, en Salamanca capital.

Una llamada al servicio de emergencias 112 de Castilla y León, a las 15:20 horas, indicaba que ambos se encontraban fuera del vehículo y conscientes.

Al lugar han acudido Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil de Tráfico de Salamanca, junto a los servicios de Emergencias sanitarias del Sacyl, que ha movilizado recursos para atender a los heridos y garantizar su traslado si fuera necesario.