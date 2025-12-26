Salamanca concluirá el corredor natural de La Aldehuela, que unirá la ciudad con Santa Marta y Cabrerizos a pie o en bicicleta

El borde sur de Salamanca, allí donde el Tormes se ensancha y el ritmo de la ciudad se detiene, está a punto de cambiar de piel. El Ayuntamiento completará el gran corredor verde que rodea la Ciudad Deportiva de La Aldehuela, un espacio que, poco a poco, se ha convertido en el gran pulmón de ocio y naturaleza para miles de vecinos.

El proyecto conectará definitivamente la calzada, el carril bici y la senda peatonal entre el Camino del Río y el Camino de los Frailes, dando continuidad a las actuaciones que ya han realizado los Ayuntamientos de Cabrerizos y Santa Marta de Tormes en la ribera y en la Isla del Soto. En total, la inversión prevista asciende a 1,3 millones de euros.

Una nueva forma de entender la ciudad

El concejal de Fomento, Fernando Carabias, recuerda que este entorno nació como zona recreativa en los años 80 y hoy representa “el nuevo modelo de ciudad” que la ciudadanía demanda: espacios amplios, saludables y conectados con la naturaleza. Un camino en el que encaja la estrategia municipal Savia Red Verde, centrada en proteger la biodiversidad y renaturalizar zonas urbanas.

En los últimos años, el Ayuntamiento ya había dado pasos importantes: se acondicionó la Cañada de La Aldehuela y el Camino de los Frailes, se construyeron carriles bici, itinerarios peatonales, un circuito de running y nuevos aparcamientos junto al río. Ahora, el objetivo es cerrar el círculo.

Más arbolado, mobiliario y luz eficiente

La nueva fase incluye la construcción de una calzada para vehículos, 267 metros de carril bici y una senda peatonal. A lo largo del recorrido se instalarán 15 bancos, 15 papeleras y 12 luminarias de bajo consumo. También se plantarán 21 nuevos árboles que se suman a los 69 ya colocados en fases previas y a los más de 300 del aparcamiento en superficie.

Además, el proyecto contempla la instalación de una tubería de riego para utilizar agua del propio Tormes en el futuro, evitando el uso de agua potable y reduciendo costes.

Dos actuaciones para completar el anillo verde

El plan se divide en dos proyectos.

El primero, con cuatro meses de ejecución y un presupuesto de algo más de 300.000 euros, discurre íntegramente por el término municipal de Salamanca. Abarca el tramo entre la avenida de La Aldehuela y la rotonda del Camino de los Frailes, donde se construirá un vial bidireccional para vehículos, carril bici y acera peatonal. También se habilitará una acera entre dos glorietas próximas para mejorar la seguridad de quienes utilizan el futuro área de autocaravanas y el aparcamiento gratuito.

El segundo proyecto, con un presupuesto cercano al millón de euros y diez meses de plazo, conecta la pista cubierta de atletismo con la ribera del Tormes, atravesando los términos de Salamanca y Cabrerizos. Incluye una calzada bidireccional para vehículos y bicicletas, así como una acera peatonal hasta el río. También se completará la calzada existente y se construirá una glorieta para ordenar el tráfico.

Un corredor para vivirlo

Cuando el anillo esté terminado, peatones y ciclistas podrán desplazarse de forma natural y segura entre Salamanca, Santa Marta de Tormes y Cabrerizos, enlazando con la Isla del Soto, la urbanización Las Dunas y la ribera.

Un paseo continuo junto al Tormes que ya no será solo una infraestructura: será una nueva manera de habitar la ciudad.