La muralla de Salamanca sufre un desprendimiento de 15 metros de madrugada

La muralla de Salamanca sufre un desprendimiento de unos 15 metros. Imagen de archivo

La muralla de Salamanca ha registrado esta madrugada un desprendimiento en el paseo Rector Esperabé, a la altura del número 67, junto al Pozo de Nieve y el hotel AC Palacio de San Esteban, como han informado fuentes de la Policía Municipal de Salamanca en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Las mismas fuentes añaden que se ha venido abajo un tramo que abarca unos 15 metros de paños de muralla, lo que ha provocado la caída de abundante piedra y cascotes sobre la zona.

Además, ha afectado también a un edificio colindante produciendo grietas en el dormitorio de una vivienda, como señalan las mismas fuentes policiales.

A las 5.00 de la mañana, tras recibir la alerta, el Servicio de Emergencias, como ha informado a este periódico, ha dado la alerta a los Bomberos y a la Policía Local, que se han desplazado hasta el lugar para asegurar la zona y retirar los restos de esos escombros.

Hasta el lugar se han desplazado técnicos de Urbanismo del Ayuntamiento de Salamanca y también de la Junta de Castilla y León para realizar una primera inspección visual con el fin de evaluar el alcance del derrumbe.

Sin embargo, será el Ministerio de Hacienda, que es el titular de la muralla, el que tenga que responder a los posibles arreglos a realizar en el lugar y hacer antes la evaluación definitiva de los destrozos.

“El Ministerio de Hacienda ya restauró esta zona de la muralla en 2018”, apuntan fuentes policiales tras el derrumbe.