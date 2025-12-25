Tres hospitalizados, entre ellos una niña de 6 años, tras un accidente en Villares de la Reina

Una mujer y un hombre de 36 años, además de una niña de 6, han resultado heridos en una colisión entre dos turismos en la Carretera de Valladolid, en Villares de la Reina (Salamanca).

Los hechos ocurrieron sobre las 23:40 horas de este pasado 24 de diciembre, cuando se recibió una llamada en la sala de operaciones del 112 de Castilla y León solicitando asistencia sanitaria para una mujer, herida consciente, a la altura del número 34 de la citada carretera.

El aviso se trasladó a la Guardia Civil de Tráfico y al centro coordinador de urgencias de Sacyl, que envió una ambulancia de soporte vital básico hasta el lugar de los hechos.

Finalmente, el personal sanitario de Sacyl tuvo que atender a tres personas, la mujer, el hombre y la niña, que fueron posteriormente trasladadas al hospital de Salamanca.