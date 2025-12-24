Sangraba por la cabeza: agresión de madrugada a un hombre de 37 años en la Plaza del Mercado de Salamanca

Un hombre de 37 años ha resultado herido tras una agresión en la Plaza del Mercado de Salamanca, como ha informado el Servicio de Emergencias 112, en un suceso que se ha producido a las 00.09 horas de esta madrugada de miércoles, 24 de diciembre.

El aviso lo ha dado la Policía Nacional para solicitar asistencia para el agredido que presentaba una brecha en la cabeza por la que sangraba.

El propio Cuerpo Nacional de Policía tenía una patrulla en el lugar con el herido y se ha dado aviso a la Policía Local y a Emergencias Sanitarias-Sacyl que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico.

El varón herido ha sido trasladado al Hospital de Salamanca.