Más de 87.500 € a 18 emprendedores, autónomos y pymes para impulsar la economía local en Salamanca

El Consejo de la Sociedad Municipal de Turismo, Comercio y Promoción Económica ha resuelto hoy la concesión de las ayudas económicas fruto del convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Salamanca e Iberaval.

En concreto, en esta ocasión se verán beneficiados 18 emprendedores, microempresas, autónomos y pymes de Salamanca, a los que se ha concedido un importe total de 87.552,89 euros.

El Ayuntamiento de la capital renovó el pasado mes de octubre el convenio de colaboración que mantiene el Consistorio con la entidad financiera, a través del que se facilita el acceso de financiación a autónomos y pequeñas y medianas empresas de la ciudad con el objetivo de fomentar la actividad económica generando oportunidades de riqueza y empleo para los salmantinos.

Así, el Ayuntamiento destinó una partida presupuestaria de 100.000 euros para bonificar los costes financieros de las operaciones de préstamo y operaciones de aval directo o línea de avales. Los 18 beneficiarios de la ayuda cumplen los requisitos exigidos en las bases y entre los conceptos subvencionables se incluyen comisiones de aval, intereses y gastos de estudio, apertura o notaría, entre otros debidamente justificados.

Desde el inicio de esta línea de cooperación, más de un centenar de beneficiarios han recibido ayudas por un importe aproximado de 300.000 euros, contribuyendo al mantenimiento y creación de empleo en la ciudad.