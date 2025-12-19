Salamanca aprobará antes de fin de año su Plan de Igualdad y Contra la Violencia de Género: 88 medidas y 22 objetivos

El Ayuntamiento de Salamanca aprobará antes de final de año el IV Plan de Igualdad y Contra la Violencia de Género de la Ciudad de Salamanca. La Comisión de Bienestar Social tratará el próximo martes, 23 de diciembre, el documento para su aprobación inicial y la tramitación continuará con su aprobación por el pleno del Ayuntamiento en la sesión del 30 de diciembre.

El IV Plan de Igualdad y Contra la Violencia de Género de la Ciudad de Salamanca es fruto de un amplio diálogo y participación tras los encuentros mantenidos con el tejido socioeconómico para recoger sus propuestas y sugerencias a través de grupos de asociaciones de mujeres, asociaciones del tercer sector, expertos de las universidades, miembros de la comunidad educativa de Primaria y Secundaria, asociaciones empresariales, sindicatos y empresas de economía social. Posteriormente, se han mantenido reuniones con las diversas formaciones políticas que conforman la Corporación Municipal.

Con una vigencia de cuatro años, este Plan no sólo materializa el compromiso político con la igualdad, sino que también marca el camino para la construcción de una sociedad más equitativa, donde todas las personas, sin distinción de género, origen, condición socioeconómica o cualquier otro factor, puedan disfrutar de las mismas oportunidades y derechos.

Uno de sus ejes fundamentales es la erradicación de la violencia contra las mujeres que, tal y como reconoce la propia normativa, comprende una de las formas más graves y persistentes de desigualdad de género. Así, asume la prevención, atención y reparación ante la violencia como un compromiso central e ineludible, reafirmando la responsabilidad de las instituciones en garantizar la seguridad y protección de todas las mujeres.

Con este plan se pretende canalizar la participación activa de los diferentes actores sociales en su diseño, ejecución y evaluación, lo que garantiza no sólo la sostenibilidad de las políticas públicas de igualdad, sino también su adaptabilidad a los retos y necesidades del futuro.

Las 88 medidas a llevar a cabo se articulan en seis líneas estratégicas con 22 objetivos. En primer lugar, urbanismo y seguridad, para incluir la perspectiva de género en relación con infraestructuras municipales y servicios públicos.

En segundo lugar, empoderamiento, participación y promoción, para sensibilizar a la población y a los diferentes agentes sociales sobre la importancia de la participación social de las mujeres en todos los ámbitos, así como romper la brecha digital.

En tercer lugar, violencia de género, para sensibilizar a la ciudadanía en violencia de género y violencia sexual, entre las que se incluye la creación de la marca de calidad ‘Establecimiento libre de violencia machista’ con destino al empresariado de hostelería.

En cuarto lugar, empleo y formación, para favorecer e impulsar actuaciones que mejoren la empleabilidad de las mujeres a través de la formación y la capacitación profesional, incluyendo la creación de un distintivo de reconocimiento de empresa que destaque en su empeño por su conciencia social en materia de igualdad.En quinto lugar, coeducación y cultura, para promover el avance de los valores igualitarios en todas las formas de educación, desarrollar iniciativas que favorezcan la superación de estereotipos, poner en valor y dar a conocer a aquellas mujeres que han sido invisibilizadas a lo largo de la historia, y reforzar la participación femenina en la práctica deportiva.

Finalmente, se incluirá la perspectiva de género de forma transversal y se potenciará la conciliación de la vida laboral y familiar.