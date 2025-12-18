La Universidad de Salamanca aprueba un presupuesto para 2026 de más de 310 millones de euros

Un total de 310.409.107 euros. Esa es la cifra del presupuesto que la Universidad de Salamanca (USAL) tendrá para este 2026, con un incremento de más de 10,2 millones de euros con respecto al año anterior, es decir, un 3,43%.

Las cuentas se han aprobado este jueves en la sesión ordinaria del Consejo de Gobierno y que, para el vicerrector de Economía, Javier González Benito, permitirán consolidar el "nivel de inversión en personal, investigación y mejora de las infraestructuras, al que se ha llegado como consecuencia del crecimiento de los últimos años".

Y, en concreto, ha resaltado que garantizará "oportunidades de consolidación y promoción para el personal". Según el vicerrector de Economía, que ha defendido el documento de ingresos y gastos durante la sesión, el presupuesto de 2026 "apuesta fuertemente por la renovación tecnológica".

De esta manera, se contemplan inversiones en infraestructura informática y también se apuesta por la transferencia, mediante la renovación de programas que ya se han iniciado en este ejercicio.

La aplicación del presupuesto, para González Benito, va a favorecer avanzar "de forma importante" en la construcción de nuevas infraestructuras, tanto las previstas como las que ya están en marcha.

En concreto, se podrán culminar las obras de la Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales, además de avanzar de forma decidida en la construcción del aulario anexo a la Facultad de Geografía e Historia y en la terminación del edificio M4 del Parque Científico en el campus de Villamayor.

También se contemplan otros proyectos como la remodelación de la biblioteca de Santa María de los Ángeles; o la creación de la nueva Facultad de Veterinaria, en una parcela de Huerta Otea, en las calles Manuel Ramos Andrados, José Lamano Beneite y Johan Dalton Eugenio de Castro.

Incluye igualmente el nuevo edificio en el sector de 'Las Cregas', en el antiguo Mercasalamanca; el arreglo de la muralla junto a la Facultad de Ciencias y las nuevas instalaciones deportivas del campus de la USAL en Ávila.

El rector, Juan Manuel Corchado, en su informe, ha confirmado que el catedrático de Estética y Teoría de las Artes de la Facultad de Filosofía y coordinador de las actividades del V Centenario de la Escuela de Salamanca, Antonio Notario, será quien pronunciará la lección magistral durante la ceremonia académica de Santo Tomás de Aquino en enero de este próximo año.

Durante la última sesión del año 2025 del Consejo de Gobierno ha aprobado también la Oferta de Empleo Público para el personal técnico de gestión y de administración y servicios (PTGAS) correspondiente al ejercicio de 2025, que consta de 22 plazas de Laboral por turno libre y 31 por promoción interna, además de 32 plazas de Funcionario por turno libre y 10 por promoción interna.