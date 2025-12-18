Topas cumple 30 años, la prisión por donde pasaron etarras y famosos delincuentes: “Un día para reflexionar”

El Centro Penitenciario de Topas celebra hoy su 30 aniversario con un encuentro en el que participan funcionarios en activo, antiguos trabajadores y personal que ha formado parte de la plantilla desde su inauguración.

La conmemoración ha sido definida por los asistentes como “un día para recordar, pero también para reflexionar sobre los buenos y los malos momentos vividos a lo largo de esta larga travesía”.

Durante el acto se ha puesto en valor el papel de un centro “singular”, que ha alcanzado notoriedad por “la popularidad de algunos de sus inquilinos” y que, gracias a sus dimensiones, “ha podido dar servicio a la demanda judicial de las provincias de Salamanca y Zamora, así como a otras zonas de España donde no había plazas suficientes”.

Los trabajadores destacan que Topas ha sido clave para la incorporación de nuevos profesionales a Instituciones Penitenciarias, ya que “ha permitido que muchos jóvenes funcionarios pudieran ocupar su primer destino cerca de su casa y de su familia”.

Asimismo, subrayaron su función como espacio formativo, al recordar que “ha sido también un centro de aprendizaje para universitarios que encontraron entre barrotes una inspiración profesional”.

A lo largo de estas tres décadas, el centro ha contado con la colaboración de empresas, entidades sociales y voluntarios. “El trabajo digno de los reclusos, la educación primaria, secundaria y universitaria, así como la presencia de ONG, servicios religiosos, voluntariado y equipos deportivos, han dado vida al interior de la prisión”, señalaron durante la celebración.

Por esta prisión han pasado conocidos como uno de los violadores de La Manada, el exmilitar, ingresó en la prisión salmantina y también el famoso delincuente 'El Solitario', además de José Rodríguez Vega el 'Mataviejas'. También el etarra Santi Potros.

Futuro

Desde el sindicato CSIF se aprovechó la efeméride para abrir un debate sobre el futuro de la institución. “Es necesario preguntarse si las políticas penitenciarias actuales son las más adecuadas, si la protección jurídica de los funcionarios es suficiente y si las plantillas cubren realmente los servicios que deben prestarse de forma permanente”, manifestaron.

"Hay que reflexionar sobre el presente y futuro del Centro Penitenciario. Hay que preguntarse si las políticas del gobierno hacia la administración penitenciaria son las más adecuadas, tanto en clasificación como en rigor en el cumplimento de la normativa vigente, si la protección jurídica de los funcionarios es adecuada, si las medidas de defensa y solución de conflictos son las más adecuadas. si la plantilla es suficiente para los servicios que deben cubrirse permanentemente".

Entre las demandas pendientes, CSIF citó “la carrera profesional horizontal, la evaluación del desempeño, la jubilación parcial y una tasa de reposición justa”.

El sindicato quiso trasladar una felicitación especial al director del centro, Carlos García García, a quien definieron como “un director y un amigo, cercano, perspicaz y con una enorme capacidad humana”, destacando que “pese a las dificultades personales sufridas, se ha mantenido firme al timón del centro”.

subrayó que "la confianza de miles de afiliados ha permitido alcanzar acuerdos recientes con el Gobierno, como el incremento progresivo de las retribuciones del personal funcionario y laboral".

La celebración concluye con un mensaje de reconocimiento colectivo: “Enhorabuena a todos los trabajadores de Instituciones Penitenciarias por estos 30 años del Centro Penitenciario de Topas, un referente que aún tiene mucho camino por recorrer”.