El Convento de San Esteban viaja por el mundo: un original sello que rinde tributo a esta joya patrimonial de Salamanca

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha presidido este jueves la presentación del nuevo sello de Correos dedicado al Convento de San Esteban, un monumento que ha calificado como una de las “poderosas razones” por las que la ciudad fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1988.

En el acto han participado también el prior de los dominicos, Manuel Ángel Martínez, y la directora de Filatelia de Correos, Nuria Lera.

El diseño de esta emisión filatélica destaca por su originalidad, ya que el sello tiene un formato redondo que reproduce el anverso de la moneda de 2 euros emitida por la Real Fábrica de Moneda y Timbre, donde aparece la emblemática fachada exterior de la iglesia del convento.

La hoja bloque, por su parte, ofrece una vista panorámica del interior con los arcos del Claustro de los Reyes. En total, se pondrán en circulación 70.000 ejemplares de esta pieza.

Durante su intervención, García Carbayo ha subrayado la importancia de esta promoción para la capital del Tormes, recordando que este sello se une a otros hitos filatélicos históricos de la ciudad, como los dedicados a la Casa Lis, la Universidad, el Puente Romano o la Capitalidad Cultural de 2002.

Para el alcalde, este reconocimiento es el marco ideal para comenzar a calentar motores de cara a un hito histórico cercano. Y es que este homenaje sirve como "antesala perfecta" para la celebración en 2026 del V Centenario de la Escuela de Salamanca.

Según ha adelantado el regidor, esta efeméride protagonizará la agenda cultural del próximo año con el objetivo de reivindicar el legado de Francisco de Vitoria y la corriente de pensamiento que, desde los muros de San Esteban, influyó de forma determinante en el pensamiento moderno universal.