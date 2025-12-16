Pablo López o Paloma San Basilio, parte de las más de 60 citas culturales que Salamanca ofrecerá en 2026

La programación cultural del Ayuntamiento de Salamanca para los meses de enero, febrero y marzo de 2026 reúne más de sesenta actividades que abarcan teatro, conciertos, magia, ballet, danza, ópera, circo, exposiciones y presentaciones de publicaciones. La propuesta incluye catorce obras teatrales, treinta y dos conciertos y una amplia oferta dirigida a públicos de todas las edades.

La oferta teatral de enero se abre con La desconquista, de la compañía Ron Lalá. La obra, ambientada a finales del siglo XVI, es una comedia burlesca basada en las crónicas del Descubrimiento de América y forma parte de la programación del V Centenario de la Escuela de Salamanca. Está prevista para el sábado 10 de enero en el Teatro Liceo y las entradas salen a la venta mañana.

Una semana después llegará Farra, una producción de la Compañía Nacional de Teatro Clásico junto a la Compañía Lucas Escobedo. La obra traslada al público al Barroco español y también tendrá las entradas disponibles desde mañana, dentro de una apuesta por el teatro clásico revisitado desde una mirada contemporánea.

Presentación de la programación cultura de Salamanca del primer trimestre 2026

José Antonio Sacristán dirige y protagoniza El hijo de la cómica, un texto basado en El tiempo amarillo de Fernando Fernán Gómez. Con esta obra, Sacristán quiere rendir “un emotivo homenaje de profunda admiración” al autor. Se han programado dos funciones, los días 23 y 24 de enero.

La programación teatral de enero continuará el domingo 25 con A la gloria con Gloria Fuertes, una propuesta dirigida al público familiar. Se trata de una obra de clown en la que los personajes se preguntan, ríen, lloran, se abrazan y aprenden a través de la “honda ternura” de los poemas de Gloria Fuertes.

El mes se cerrará con Madness, una comedia musical de las compañías Yllana Teatro y Primital Brothers. El espectáculo aborda la vida en los márgenes del sistema y contará con dos funciones, los días 30 y 31 de enero, poniendo el broche final a un mes intenso en el Teatro Liceo.

Febrero arrancará con Los cuernos de Don Friolera, de la compañía Estival, basada en la obra de Ramón María del Valle-Inclán. La función tendrá lugar el sábado 7 de febrero en el Liceo y propone una revisión de uno de los textos más destacados del esperpento.

Al día siguiente, el público familiar podrá disfrutar de ¡Soy salvaje!, una historia protagonizada por Mona, una niña criada en la selva por un gorila llamado Koko. La compañía La Maquiné ofrece una aventura cargada de emoción y “lecciones inolvidables” pensadas para todas las edades.

El 21 de febrero se representará La loca historia del Siglo de Oro, otra de las propuestas incluidas en el V Centenario de la Escuela de Salamanca. La obra recorre los principales acontecimientos del siglo narrando las aventuras y desventuras de una sociedad guiada por los designios de Dios y de los Reyes.

El sábado 28 de febrero llegará Divinas palabras, de Valle-Inclán. La compañía Atalaya presenta una versión con un enfoque muy contemporáneo, con un diseño escenográfico y de luces “muy potente”, para abordar temas como la avaricia, la lujuria y la muerte.

El mes de marzo se abrirá con Las amistades peligrosas, una de las grandes obras de la literatura francesa del siglo XVIII. El montaje, protagonizado por Pilar Castro, Roberto Enríquez y Ángela Cremonte, entre otros intérpretes, está programado para el 7 de marzo.

El sábado 14 se representará Pasión, de la compañía Teatro Corsario. Se trata de una puesta en escena de gran impacto visual y musical, inspirada en la imaginería castellana y en los desfiles procesionales de la Semana Santa, con una estética muy reconocible.

Al día siguiente, el domingo 15 de marzo, la compañía Eugenia Manzanera ofrecerá ¡Ay qué lío!, un espectáculo familiar que reflexiona sobre el tiempo de los relojes de la vida, el día y la noche, el buen y el mal tiempo y las distintas formas de “pasar el tiempo”.

Paloma San Basilio protagoniza Dulcinea, acompañada al piano por Julio Awad. En esta obra, la actriz y cantante da voz a ese personaje idealizado del universo cervantino, que ahora cuenta su historia “desde otro ángulo”. Habrá funciones los días 20 y 21 de marzo.

La programación teatral se completará con ¡Por fin me voy!, de Carles Sans. El actor desmonta de forma “hilarante” el conjunto de actividades que, según se dice, uno debe hacer al dejar de trabajar. La función está prevista para el sábado 28 de marzo.

La oferta escénica se amplía con magia, danza, ballet, musical, ópera, circo y humor. El viernes 2 de enero se celebrará una nueva edición de Salamanca vive la magia, con la participación de siete magos internacionales procedentes de China, Australia, Dinamarca, España y Francia.

El 9 de enero, el Palacio de Congresos acogerá Nada es lo que parece, de Dakris, conocido como el mago invisible. Una propuesta que juega con la percepción y el asombro desde una puesta en escena cuidada.

El ballet tendrá una presencia destacada con Romeo y Julieta, interpretado por Worldwide Ballet Theater, el domingo 4 de enero en el CAEM. El 16 de enero llegará El cascanueces, a cargo del Ballet de Kiev, en el Palacio de Congresos.

Entre el 15 y el 18 de enero se representará Mamma Mía! El musical, basado en los grandes éxitos de ABBA. La producción se presenta como “un maravilloso homenaje a las madres y a sus hijas”, al amor y a los viejos amigos.

El humor llegará de la mano de David Cepo con No cruces los brazos, el viernes 6 de febrero en el CAEM. Juan Dávila presentará El palacio del pecado los días 20, 21 y 22 de marzo en el Palacio de Congresos.

La danza estará representada por Romance Sonámbulo, de la compañía Antonio Najarro, el 14 de febrero. Se trata de un ballet en cinco cuadros inspirado en poemas de Federico García Lorca. El circo llegará el 15 de febrero con Qoroq, de la compañía Kolektiv Lapso Cirk.

La ópera también forma parte de la programación con L’elisir d’amore, de Donizetti, a cargo de la compañía Leonor Gago (LGAM). La representación tendrá lugar el 13 de marzo en el CAEM.

La música ocupa un lugar central con treinta y dos conciertos programados. En el ámbito de las músicas actuales, el CAEM acogerá dos conciertos de La M.O.D.A. los días 23 y 24 de enero, dentro de la gira de su nuevo disco San Felices.

Paco Candela regresará a Salamanca el 7 de febrero para celebrar sus 30 años de carrera musical. Café Quijano actuará el sábado 7 de marzo con su gira Miami 1990, consolidando una oferta con artistas de primer nivel.

En el Palacio de Congresos actuará Pablo López el viernes 30 de enero. La Guardia ofrecerá un concierto el sábado 7 de marzo y Efecto Pasillo actuará el 13 de marzo con su gira Oro y diamantes Tour.

La Plaza Mayor acogerá el 5 de enero el espectáculo Como la Lola Tour, de la joven cantante Chloe DelaRosa. Se trata de un evento para toda la familia en el que se fusionan música, baile y energía.

La Sala B tendrá una programación específica con conciertos de Juanjo Valle el 30 de enero y de Black Moss y Nessa el 31 de enero. En febrero actuarán Sínkope el día 20 y Javi Medina el día 28.

En marzo, la Sala B acogerá la tercera edición del Salamanca Folk Fest, con Moonshine Wagon y Los Lumbre. Tu otra bonita actuará el 14 de marzo, el día 20 se celebrará una Fiesta Fetén con Brighton 64, The Black Chillies y Frisbi, y cerrará la programación Ángel Stanich.

El Teatro Liceo también será escenario de conciertos destacados. El 20 de febrero actuará Luar Na Lubre dentro de su gira 40 aniversario. La Orquesta de Shanghái presentará Los colores de China el 7 de febrero.

Quique González actuará el 27 de febrero con su gira 1973. La compañía Happening ofrecerá el concierto familiar Único y la cantante Tamara presentará una nueva gira en la que repasa los momentos más significativos de su carrera y estrena nuevas canciones.

La música clásica tendrá un papel relevante. El 1 de enero, el CAEM acogerá el tradicional Concierto de Año Nuevo con la European Sinfónica Orquesta y un repertorio dedicado a Strauss.

El XIV Ciclo de Cámara y Solistas continuará en el Teatro Liceo con Quinteto Fin du Temps el 12 de enero, Trío Arbós el 26 de enero, el Quinteto Filarmónica de Berlín con Miguel Ángel Tamarit el 23 de febrero, el Cuarteto Meccore el 16 de marzo y Maximilian Hornung junto a Hisako Kawamura el 30 de marzo.

La Joven Orquesta Sinfónica Ciudad de Salamanca ofrecerá su tercer concierto de temporada el 22 de febrero. La Orquesta Della Toscana actuará el 27 de febrero en el CAEM y la Filarmonía de Sevilla interpretará clásicos de cine el 7 de febrero.

La Film Symphony Orchestra llegará el 14 de marzo al Palacio de Congresos con bandas sonoras de cine de animación. La Orquesta Clásica del Teatro Liceo, junto al coro de la USAL, actuará el 21 de marzo en el CAEM y Dani de Baza ofrecerá un concierto sinfónico el 6 de marzo en el Liceo.

El apartado literario incluye cuatro presentaciones de publicaciones. El 14 de enero, Ángel González Quesada presentará Reencuentro en la Sala de la Palabra. El 23 de enero, Germán Delibes Caballero presentará El abuelo Delibes en la Torre de los Anaya.

El 28 de enero, Esther Ferreira Leonís dará a conocer el poemario Nus na Moreira. El 5 de febrero, Luis Bendala González presentará La dehesa salmantina, un libro que recoge la historia de 35 dehesas de la provincia.

Además, en el mes de enero se convocará una nueva edición de los Premios Ciudad de Salamanca de Novela y Poesía, reforzando el compromiso municipal con la creación literaria.

Las exposiciones completan la oferta cultural. La Sala de Santo Domingo acogerá Confiar en lo invisible, una muestra que explora la obra de Venancio Blanco desde su “confianza inquebrantable” en el poder del arte.

El DA2 inaugurará cuatro exposiciones, entre ellas 14 millones de ojos. Colección, fotografía, público, comisariada por Olga Fernández López; Cierta tarde, la más bella de las tardes de mi vida, retrospectiva de Gabriela Bettini; Más octanos, más octanos, de Clara Isabel Arribas Cerezo y Juan Gil Segovia; y una nueva edición de Visiones contemporáneas con obras de Candela Sotos.

La Torre de los Anaya acogerá la exposición Mujeres de uniforme, un homenaje a casi cuatro décadas de presencia femenina en los Ejércitos y en el Instituto Armado, cerrando una programación cultural amplia, diversa y sostenida en el tiempo.