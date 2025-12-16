Una investigadora de la USAL creará un novedoso atlas de la voz para detectar alzhéimer y párkinson desde el habla

La Universidad de Salamanca informa que su profesora titular de Lingüística General, Olga Ivanova ha sido seleccionada entre los 59 beneficiarios de las Becas Leonardo 2025 de la Fundación BBVA.

Su proyecto, titulado 'Fonema: Corpus de biomarcadores fonéticos de las enfermedades neurodegenerativas', permitirá avanzar en la detección temprana de enfermedades como el alzheimer y el párkinson.

Con una dotación de 39.132,80 euros la beca financiará durante 18 meses la creación de un atlas interactivo con un catálogo de rasgos fónicos asociados a estas enfermedades.

Olga Ivanova

Una vez finalizado, estará disponible en abierto a través de una dirección de internet de la USAL, lo que permitirá su consulta por investigadores y profesionales de todo el mundo.

Doctora por la Universidad de Salamanca y especialista en Fonética Clínica, Ivanova ha explicado que su investigación será "el colofón a una línea en la que llevo años trabajando".

Un trabajo que "relaciona alteraciones del habla con afecciones cognitivas utilizando algoritmos, a partir de la evidencia de que los procesos neurodegenerativos impactan de forma directa en las propiedades físicas de los sonidos del habla, su organización temporal y su planificación articulatoria".

Según la experta, estas enfermedades empiezan a evidenciarse "en lo físico del sonido, en las sílabas, palabras o discursos".

Nacida en Ucrania, Ivanova tiene 41 años y desarrolla su carrera en universidades españolas desde 2007. Su trayectoria incluye un Máster en Neurociencias en el Instituto de Neurociencias de Castilla y León (INCYL), donde entre 2013 y 2015 incorporó métodos de la lingüística experimental al estudio de enfermedades neurodegenerativas.

Gracias a estas investigaciones, pudo demostrar que alteraciones en el habla permiten identificar la aparición de estas enfermedades.

La investigadora subraya que la aportación de la Universidad de Salamanca "ha sido fundamental en la consecución de la beca porque me ha formado, y por su estricta apuesta por la formación interdisciplinar. No todas las universidades son capaces de facilitar este tipo de carreras interdisciplinares".

La propuesta de Olga Ivanova se presentó frente a 1.622 candidaturas en distintas disciplinas de investigación científica y creación cultural.

La Fundación BBVA otorga estas becas a profesionales de entre 30 y 45 años que se encuentran en un momento decisivo de su carrera y que muestran un gran potencial de crecimiento en sus respectivas áreas. En el área de Humanidades, se concedieron siete becas, siendo la de Ivanova la única en el ámbito de la Lingüística.