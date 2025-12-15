La Universidad de Salamanca implantará el grado de Veterinaria en 2026 con una nueva facultad

La Universidad de Salamanca incorporará en 2026 el nuevo grado en Veterinaria a su oferta académica. La titulación contará con una nueva facultad en la capital charra y con el respaldo de la Junta de Castilla y León, la Diputación y el Ayuntamiento de Salamanca.

El plan de estudios se encuentra en tramitación para su aprobación oficial, según ha desvelado el rector de la USAL, Juan Manuel Corchado.

Corchado ha indicado al respecto que la implantación del grado exige "trabajar mano a mano con las instituciones locales y provinciales, además de la Junta", con el objetivo de disponer de las infraestructuras necesarias en la capital salmantina. La nueva titulación forma parte de la estrategia de crecimiento académico prevista para el próximo año.

El rector ha recordado que el Ayuntamiento de Salamanca aprobó hace un mes la cesión de una parcela municipal destinada a la construcción de la nueva Facultad de Veterinaria; mientras que la Diputación también cederá terrenos en el Recinto Ferial. La obra se ejecutará gracias a la financiación para infraestructuras de la Junta de Castilla y León.

Esta línea de financiación, recuperada tras una larga paralización, permitirá incorporar cerca de cuatro millones de euros adicionales en cada una de las anualidades de este año y el próximo. Estos fondos servirán para impulsar nuevas infraestructuras universitarias vinculadas a la expansión académica de la USAL.

El anuncio del nuevo grado se ha realizado durante el tradicional encuentro navideño del rector con los medios de comunicación. En ese acto, Corchado ha avanzado los principales proyectos de la Universidad de Salamanca para el próximo año, con especial atención al refuerzo de la proyección internacional de la institución.

Entre esos proyectos figura la conmemoración en 2026 del V Centenario de la Escuela de Salamanca. La programación incluirá encuentros internacionales de rectores de Asia e Iberoamérica en Salamanca y actividades en otros países. "Estamos trabajando para presentar esta conmemoración en China", señaló el rector.

La internacionalización seguirá siendo una de las prioridades de la USAL, con "investiduras de doctores honoris causa del máximo nivel y carácter internacional". En el presente curso, el 6,2% del alumnado de Grado es extranjero, porcentaje que asciende al 24,5% en Máster y al 53,1% en Doctorado.

En Títulos Propios, el alumnado internacional alcanza el 71,5%. Estos datos reflejan el interés académico de la Universidad de Salamanca fuera de España y consolidan su posición como una institución de referencia en el ámbito universitario internacional.

"Grandes datos de matrícula"

El curso se cierra además con "grandes datos de matrícula" en los cuatro campus. El rector ha destacado que este crecimiento "significa que la apuesta por nuevas titulaciones y la mejora de las infraestructuras han sido un acierto" y que ya se empiezan a ver los resultados.

Actualmente, la USAL cuenta con 23.000 estudiantes matriculados en Grado, un 2% más que el curso anterior. En Máster hay 2.475 estudiantes, con un incremento cercano al 4%. Los estudios de Doctorado superan los 3.300 matriculados, un 2% más.

La oferta de Títulos Propios alcanza este curso los 94 programas, con 2.731 estudiantes matriculados. Esta cifra supone un aumento del 32% respecto al curso anterior y confirma la consolidación de esta modalidad formativa dentro de la Universidad de Salamanca.

En materia de infraestructuras, la USAL prevé finalizar la Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales el próximo año. También se iniciará la construcción del aulario anexo a la Facultad de Geografía e Historia y se avanzará en el edificio M4 del Parque Científico.

Los planes incluyen además progresos en el nuevo distrito Tecnológico de Salamanca y la ejecución de nuevos proyectos patrimoniales y deportivos. Entre ellos figura el arreglo del tramo de muralla junto a las Casas del Parque, propiedad de la Universidad.

La hoja de ruta contempla igualmente mejoras y nuevas instalaciones deportivas y de investigación en Ávila, así como la construcción de aularios en Zamora y Béjar.