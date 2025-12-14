Un incendio en un edificio de cuatro plantas provoca un gran despliegue en Salamanca: hay una anciana intoxicada

Un incendio declarado en la madrugada de este domingo ha obligado a movilizar a los servicios de emergencia en Salamanca.

El aviso se recibió a las 00:34 horas por un fuego en una vivienda ubicada en un edificio de cuatro alturas situado en el número 11 de la Avenida Los Maristas, sin que en un primer momento se supiera si había personas afectadas.

Tras la llamada, el Centro de Emergencias 112 dio aviso a la Policía Local de Salamanca, al Cuerpo Nacional de Policía y a los Bomberos de Salamanca, que se desplazaron hasta el lugar de los hechos.

Una vez en la zona, la Policía Local solicitó asistencia sanitaria para una mujer de edad avanzada, concretamente 91 años, por lo que se informó a Sacyl, que movilizó recursos sanitarios al lugar.

Por el momento no se dispone de datos sobre su estado de salud ni sobre posibles traslados, a la espera de información oficial por parte de Sacyl.